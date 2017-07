La magia del vento sul Palacinema

Giornata cruciale domani, venerdì, per il Palacinema di Locarno. Vi sarà infatti la consegna degli spazi destinati al Festival internazionale del film, sia come uffici stabili, sia da utilizzare durante la kermesse vera e propria, in programma dal 2 al 12 agosto. Si tratta delle tre sale di proiezione e di due piani dell’ala da progetto riservata stabilmente al Pardo, compreso un ufficio per il CISA e uno per un progetto sviluppato tra Sony, SSR e Festival. Come abbiamo scritto nell’intervista al direttore della Palacinema SA, Michele Dedini, pubblicata giovedì scorso, l’inaugurazione ufficiale dell’intero complesso è prevista per il mese di ottobre. Nel frattempo, il 9 agosto, sarà dato il benvenuto al Palacinema nell’ambito della giornata di celebrazioni istituzionali per i 70 anni del Festival del film. Per quanto riguarda il gruppo Enjoy Arena, che si occupa della parte gastronomica oltre che delle tre sale (una da 500 posti e due da 142 ciascuna), l’azienda conta di offrire i propri servizi durante l’evento cinematografico. Dal 2 agosto aprirà dunque il “Movie bar & tapas” con orari dalle 6.30 all’una di notte (fino alle 2 nei weekend).

Dunque tabella di marcia rispettata (poco più di due anni dal primo colpo di piccone, segno che si è lavorato di buona lena).Idem per i preventivi, pari a 33,641 milioni di franchi. «Un risultato eccezionale - evidenzia con comprensibile orgoglio il direttore Dedini - fermo restando che dobbiamo ancora procedere alle cosiddette liquidazioni finali, le cifre finora indicano che siamo riusciti a rispettare i costi preventivati». Ricordiamo che è ancora pendente la questione del recupero dell’IVA per una cifra di circa 2,4 milioni di franchi.

Con il vento, un seducente effetto “pardato”

Presto dunque si potrà visitare l’edificio progettato dallo studio d’architettura londinese Zaera-Polo, che si era aggiudicato il concorso con il progetto “Pardo d’Oro”, consistito in un restauro conservativo dello stabile delle ex-Scuole elementari di Piazza Castello. Intanto diversi locarnesi hanno già notato una delle caratteristiche della facciata esterna che appaiono più riuscite (e pensare che si è trattato di una modifica in corso d’opera). Ci riferiamo alla parte superiore terminale del palazzo, definita “cinetica” dagli architetti. È costituita da migliaia di bandelle metalliche gialle che in presenza di vento o di una brezza un po’ sostenuta, si muovono donando un effetto pardato alla “corona” che cinge il tetto. Davvero originale.

Oltre alla ultime rifiniture, si sta terminando la sistemazione esterna, ovvero di piazzetta Remo Rossi. L’asfalto è stato provvisoriamente verniciato di rosso negli ultimi giorni. «Mentre per la sistemazione definitiva, che andrà incastonandosi con i lavori previsti dalla Città su via Rusca e via Luini, ci vorrà un po’ più di tempo», spiega Dedini. Non avrebbe infatti senso procedere con un progetto che non si sposi con quelli che stanno crescendo nelle immediate adiacenze».

Per tutti i locarnesi (della Città e dei Comuni della regione che hanno contribuito all’opera) appuntamento dunque a ottobre. Come ci ha detto in una recente intervista l’ex sindaco Carla Speziali (che ha sempre creduto nel progetto, ottenendo nel 2012 i fondamentali 10 milioni donati dalla Fondazione Stella Chiara di Martin Hellstern), «il PalaCinema è il simbolo di una regione capace di coagularsi per guardare avanti».

(m.v.)