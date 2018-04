La prossimità paga e i reati sono in calo

L’aveva detto nel suo primo incontro pubblico, all’assemblea del quartiere di Solduno. L’ha ripetuto in altre circostanze e l’ha ribadito oggi nel presentare i risultati dell’attività della polizia comunale di Locarno nella tradizionale conferenza, cui hanno presenziato il municipale Niccolò Salvioni e l’ex comandante Silvano Stern, nonché gli ufficiali dello stato maggiore del corpo.

Dimitri Bossalini ha confermato che la “prossimità” rimane il caposaldo del suo ruolo di comandante della Comunale. Prossimità intesa come costante vicinanza alla gente, non solo nel “polo” cittadino, ma in tutto il territorio di competenza, che comprende tredici Comuni. I risultati confermano la bontà del progetto, che dalla prossima estate verrà rafforzato con il pattugliamento con agenti in bicicletta per dei controlli lungo le rive del lago e dei fiumi.

I compiti della vigilanza vanno da quelli che possono essere considerati superficialmente come delle “bagatelle” ai settori, più impegnativi e delicati della prevenzione del terrorismo, della lotta allo spaccio di droga e della sfera criminale. Proprio per i reati più importanti nel corso del 2017 si è comunque registrata una radicale diminuzione. Ad esempio, -39% per lesioni e aggressioni, -45 per i reati patrimoniali, -9% per minacce e le violenze domestiche e -7% pe integrità sessuale.

I dettagli sul GdP di domani