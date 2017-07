"La Verzasca non finisce a Lavertezzo"

di Maurizio Valsesia

Le “Maldive ticinesi” a “un’ora d’auto da Milano” continuano a fare notizia oltre confine. Dopo l’articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, ieri anche il sito internet di Repubblica - parliamo dei due principali quotidiani italiani - ha rilanciato il video pubblicato sui social media da un ragazzo lombardo che magnifica “le acque cristalline e sabbia dorata” di Lavertezzo. Intitolato “Le Maldive di Milano”, il filmato ha totalizzato due milioni e mezzo di visualizzazioni, invogliando alcune migliaia di lombardi, ma anche piemontesi, a mettersi in strada, aggiungendosi ai molti compatrioti che già frequentano la Valle Verzasca. E poco importa se invece di un’ora di viaggio se ne impieghino quasi un paio (code permettendo).

IL VIDEO

Una pubblicità gratuita, ma non da tutti gradita

In valle e sul Piano dobbiamo aspettarci un terzo fine settimana “di fuoco”? Lo abbiamo chiesto al sindaco di Lavertezzo Roberto Bacciarini. «Vedremo. Nell’eventualità di nuovi afflussi più consistenti del normale siamo comunque pronti. È importante però un minimo di collaborazione da parte dei turisti», risponde Bacirini con il tono tranquillo di chi è abituato ad affrontare queste “invasioni” estive. Niente allarmismi.

«Tra autorità locali ci siamo incontrate già giovedì scorso per fare il punto e affinare quelle misure che da tempo abbiamo introdotto. Oltre al sottoscritto erano presenti i sindaci degli altri Comuni della valle, i rappresentanti della Fondazione Verzasca e il comandante della polizia intercomunale del Piano di Magadino. Il primo week end gli agenti hanno effettivamente constatato un aumento di presenze e quindi del traffico stradale. Il filmato pare proprio avere attirato nuovi visitatori. In vista del secondo week end, quello appena passato, abbiamo di conseguenza potenziato la segnaletica per i parcheggi e per i contenitori dei rifiuti, sfruttando al meglio le “Aree Verdi”. A Lavertezzo in particolare abbiamo attivato misure più incisive sul fronte della sicurezza del traffico e dei bagnanti. Tutto sommato nel secondo fine settimana, a fronte di un numero di veicoli elevato come nel primo fine settimana, abbiamo constatato un flusso più ordinato. C’è stato ancora qualche parcheggio “selvaggio”, ma le cose sono andate meglio. Il bilancio finale lo faremo in autunno, insieme all’ente turistico».