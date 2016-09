L'acqua rimane non potabile

La Protezione civile del Locarnese rinnova le informazioni diramate sabato. Per un ritorno alla normalità bisognerà attendere l'ok di un laboratorio privato di Zurigo.

Nei Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e nella frazione delle Gerre l’acqua rimane non potabile. Lo comunica la Protezione civile rinnovando così le informazioni diramate da quando, sabato, è scattata l’emergenza a causa di un inquinamento di benzina per un errore tecnico. È dunque sempre vietato ogni utilizzo: bere, cucinare o lavare alimenti, per l’igiene (orale, doccia, ecc,), attività domestica (bucato, stoviglie, ecc.). La bollitura rimane assolutamente inefficace.

La distribuzione di acqua potabile continuerà grazie alla Pci nel Centro di Gerra Piano davanti alla chiesa e alle scuole di Lavertezzo dalle ore 8.00 fino alle 20.00. Anziani e disabili saranno serviti a domicilio (tel. 091 751 66 90). Come già annunciato, si conta di tornare alla normalità venerdì.

Stando alla RSI, non basterà comunque la luce verde del laboratorio cantonale: la prassi impone la conferma da parte di un laboratorio privato di Zurigo, che dispone di macchinari più performanti. Una volta spediti i campioni, ci vorranno due giorni di attesa.

(Red)

Articoli correlati:

Acqua non potabile fino a venerdì

Acqua contaminata da benzina