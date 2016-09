Lago in magra, ma non è ancora record

di Teresio Valsesia

Lago basso, ma lontano dal record della magra. La lunga siccità avrebbe potuto produrre un abbassamento molto rilevante anche perché da quest’anno le paratie della diga della Miorina sono state regolate sulla base di 1 metro e 25 centimetri sopra lo zero idrometrico, con una riduzione di 25 cm rispetto al livello base, vigente finora, che era di m. 1,50. Come si ricorderà questa nuova misura era stata decisa in seguito alle pressioni di tutti i Comuni rivieraschi, preoccupati per i danni causati da eventuali piene, soprattutto per il turismo lacustre. Il livello 1,25 era stato frutto di una mediazione “salomonica” fra le esigenze degli operatori turistici e quelle degli agricoltori della pianura che utilizzano le acque a sud della Miorina.

Per quanto riguarda il livello del Verbano, le secca-record degli ultimi quarant’anni risale al 28 agosto 1990 con il livello minimo a m. 192,11. Nell’agosto del 1976 era sceso a m. 192,14, nel settembre del 1991 a m. 192, 16 e nel novembre del 1997 a m. 192, 20. Nei giorni scorsi si è toccato il fondo a quota 192,28. Ossia 17 centimetri al di sopra il record negativo. Da notare che il record della magra “storica”, misurata a Sesto Calende e risale al 1947, quando il lago era sceso a meno 65 centimetri sullo zero idrometrico, mentre nei giorni scorsi il livello era solo di meno 34 centimetri.

Il regresso del livello è stato costante dall’inizio della calura agostana: ogni giorno circa un centimetro in meno. Ovviamente la causa maggiore è stata determinata dal calo delle acque degli immissari, anche di quelli come il Ticino e il Toce che sono alimentati dai ghiacciai del Monte Rosa, della Vallemaggia e dell’alto Ticino. Le lingue glaciali hanno ridotto vistosamente la materia prima mentre i nevai secondari sono rimasti secchi come pure diversi torrenti minori, completamente prosciugati. La Navigazione ha cancellato le corse degli aliscafi alle Isole Madre e Bella. Per gli scali nel bacino svizzero nessuna limitazione. A Locarno ci sono ancora 8 centimetri di margine per l’attracco della Motonave “Verbania”, l’ammiraglio della Navigazione con i suoi mille 100 passeggeri. Comunque c’è la possibilità di effettuare l’attracco in un secondo molo dal fondale più profondo.