Lieto fine da riscrivere per la cappella

Doveva esserci il lieto fine per la cappelletta di Gordola. E invece non sarà così. Sì, perché contrariamente a quanto ci era stato confermato dall’ufficio tecnico (era l’8 febbraio scorso), la testimonianza votiva non è «stata rimossa integralmente per tutelarla». E tanto meno «a fine cantiere verrà ripristinata dov’era», come invece ci era stato assicurato. Al contrario, è stata abbattuta dall’impresa di costruzioni per fare posto a un complesso residenziale.

Il Municipio, di fronte all’evidenza dei fatti ha precisato i contorni della vicenda in un comunicato diramato negli scorsi giorni. In una nota viene infatti spiegato che «nelle condizioni della licenza edilizia era esplicitamente indicato il mantenimento del manufatto». «A seguito di una segnalazione dell’accaduto, l’Ufficio tecnico e il Capo Dicastero si sono subito attivati incontrando le parti coinvolte e contattato l’ufficio cantonale preposto». Da qui «sono state impartite le dovute indicazioni per far rispettare quanto previsto in licenza edilizia» e, fanno sapere, «si adotteranno le necessarie procedure previste dalla legge dove non si è operato con la dovuta diligenza».

Insomma, le indicazioni all’impresa di costruzione che si sta occupando dei lavori erano chiare. Eppure non sono state rispettate a dovere. Se il dipinto è stato messo preservato, non c’è stato nulla da fare per la cappelletta, un simbolo caro a cui tutta la cittadinanza di Gordola. Una testimonianza votiva che, ricordiamo, sorgeva in quel luogo dal Settecento, abbattuta infine da un colpo di ruspa. Al suo posto zolle e massi rimestati, sacchi di cemento, camion e tutto il necessario per erigere una palazzina.

