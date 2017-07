Lo sciopero della Navigazione continua

Si è tenuto oggi, giovedì, l'incontro tra il Consiglio di Stato ticinese, rappresentato dal Presidente Manuele Bertoli, da Claudio Zali e da Christian Vitta, e i sindacati e il personale svizzero della Navigazione Lago Maggiore (NLM). Il Governo, che ha garantito l'impegno per sviluppare l'offerta di navigazione sul Verbano e per offrire solide garanzie ai dipendenti licenziati dalla società concessionaria., ha elaborato una proposta per sostenere concretamente il progetto di un consorzio con il coinvolgimento della Società navigazione del Lago di Lugano (SNL). In questo modo - ha confermato il Governo - sarà in grado di finanziare parte dell'attività di linea tramite i fondi del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda le garanzie occupazionali, la proposta di intesa presentata oggi dal Consiglio di Stato prevede che la SNL, nell’ambito del consorzio, confermi la riassunzione di tutti i 34 dipendenti residenti in Ticino che cesseranno di lavorare per NLM a fine 2017, con l’eccezione di due collaboratori che passeranno direttamente a beneficio della pensione.

Nessuna garanzia, invece, sui salari: è per questo motivo che i dipendenti delle NLM hanno deciso di continuare lo sciopero. "I lavoratori decideranno di giorno in giorno se continuare o meno" ha spiegato ai microfoni di TeleTicino il sindacalista del SEV Angelo Stroppini.

(Red)