Locarnese, l'acqua tornerà presto potabile

La Protezione Civile ha comunicato poco prima delle 15 che è attualmente in corso l’operazione di spurgo a tappe della rete idrica privata (condutture all’interno delle abitazioni) nei Comuni di Cugnasco-Gerra, di Lavertezzo-Piano e nel quartiere delle Gerre di Sotto del Comune di Locarno.

Nell'annunciarlo ha sottolineato che è importante che la popolazione, oltre alle direttive impartite sul posto dagli addetti comunali, segua scrupolosamente alcune indicazioni: nei Comuni di Cugnasco-Gerra e nel quartiere delle Gerre di Sotto a Locarno è necessario aprire uno alla volta al massimo tre rubinetti o docce che non sono stati precedentemente utilizzati e lasciar scorrere l’acqua calda e fredda miscelata per una durata massima di 5 minuti; e inoltre, in seguito, è fondamentale fare un uso parsimonioso dell’acqua (fino a nuovo avviso) per evitare gravi problemi tecnici sulla rete di distribuzione. Nel Comune di Lavertezzo le indicazioni saranno impartite dal personale incaricato durante le operazioni di spurgo porta a porta.

La Protezione civile informa inoltre che le condotte private non necessitano di manutenzione e che i filtri privati non necessitano una sostituzione oltre alle normali scadenze.

Al termine delle operazioni di spurgo delle condotte l’acqua sarà quindi di nuovo potabile.

Per ulteriori informazioni la Protezione Civile è a disposizione al numero 091 751 66 90. Si raccomanda di seguire i comunicati radio, televisivi e internet (www.lavertezzo.ch, www.locarno.ch e www.cugnasco-gerra.ch) per gli aggiornamenti del caso.

(Red)

