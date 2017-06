A Locarno i battelli non navigano più

Teresio Valsesia

zxy Dalle 6 di ieri mattina un grande cartello campeggia all’ingresso dell’imbarcadero di Locarno: “Sciopero”. E all’interno c’è il complemento di altri striscioni: “Difendiamo occupazione e turismo”, “Solidarietà popolare degli ultras, ma il marinaio non si piegherà” (tifosi del FC Locarno) , e “Ci volete disoccupati, ci avrete pirati”. Comprensibile la sorpresa e l’incredulità dei viaggiatori e dei turisti di mezza Europa. Poi, ricevute le spiegazioni dei dipendenti della Navigazione, tutti si sono affrettati a riempire l’album della solidarietà che alle 10 era già zeppo di adesioni.

La decisione di indire lo sciopero era stata adottata all’unanimità nell’assemblea di venerdì sera. “Una scelta forte, presa in tutta consapevolezza e convinzione”, dicono sindacati uniti (SEV, Unia e OCST). Una scelta coraggiosa per rispondere a una situazione estrema: il licenziamento collettivo di 34 dipendenti deciso dalla Società di Navigazione. In gioco c’è un servizio pubblico sempre garantito con grande professionalità e competenza a beneficio di tutti: residenti, utenti, turisti, passeggeri occasionali.

Sono tutti residenti

«Tutti i dipendenti sono residenti in Ticino e vogliono lottare, compatti e determinati, per il loro futuro» ha detto Angelo Stroppini, del sindacato SEV. Gli ha fatto eco Enrico Borelli, segretario cantonale di UNIA: «Compatto e coeso è anche il fronte sindacale. Solo uniti si possono vincere le battaglie». Sulla stessa lunghezza d’onda Leonardo Matasci, OCST, che ha sottolineato anche l’assenza delle autorità politiche e turistiche locali. Coloro che hanno delle responsabilità, dovranno assumersele».

Nulla si è mosso

Durante la conferenza stampa, i sindacalisti hanno ricordato come si è giunti a questa situazione. «Abbiamo puntualmente chiesto delle rassicurazioni ai protagonisti pubblici e privati che ruotano attorno alla Navigazione, ma nulla si è mosso». Durante la settimana sono stati distribuiti dei volantini per sensibilizzare l’utenza e l’opinione pubblica. Ma lo sciopero non è iniziato sabato per permettere lo svolgimento di una gara sportiva e per non rovinare il giorno più bello di una coppia, che ha deciso di sposarsi e di servirsi del battello per la cerimonia». Lavoro e responsabilità purtroppo trafitti da una decisione aziendale contro cui tutti i dipendenti intendono ora lottare.

Forse tre giorni di sciopero

Nel frattempo, SEV, UNIA e OCST sono stati impegnati senza sosta in una serie di incontri e di contatti con direzione italiana della Navigazione Lago Maggiore, con l’Ufficio federale dei trasporti e con il Consiglio di Stato del Canton Ticino. Questi contatti proseguono con la medesima determinazione. «Non si tratta di dare la colpa a uno di questi tre protagonisti – hanno aggiunto i sindacalisti – ma piuttosto di spingerli a collaborare affinché si trovi una soluzione». Questi tre attori si sono smossi, «ma senza pensare minimamente ai lavoratori». A livello ministeriale Svizzera e Italia hanno firmato dei Memorandum di intesa per migliorare la qualità del servizio sul lago; sono poi stati creati dei gruppi di lavoro a livello ministeriale e cantonale che hanno definito un miglioramento dell’offerta dei titoli di trasporto. È stata persino firmata una nuova concessione che prevede una collaborazione tra la Navigazione del Verbano e quella di Lugano. Ora si va verso la creazione di un consorzio tra le due Società lacustri. Ma il nuovo progetto di accordo sembra realizzabile solo in settembre. Intanto però l’unica cosa certa per i 34 lavoratori è il licenziamento per la fine dell’anno. Intanto ieri c’è stata una sola corsa a livello internazionale, arrivata a Locarno con personale interamente italiano. Era un battello per il quale c’erano già state oltre duecento prenotazioni.

Quanto durerà lo sciopero? Forse almeno per tre giorni consecutivi. Poi si vedrà. Comunque saranno i dipendenti a deciderne la durata giorno per giorno.