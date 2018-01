Locarno perde abitanti

Locarno ha perso 111 abitanti rispetto al 2016. La popolazione di Locarno è scesa a 16'296 abitanti domiciliati nel 2017. Vi stato non solo un calo delle naturalizzazioni (67, 38 in meno rispetto al 2016), ma anche un calo delle nascite (137, 5 in meno rispetto all'anno precedente). Contemporaneamente si è assistito anche a un aumento dei decessi (217, 26 in più del 2016).

La popolazione locarnese è quindi composta dal 48% da ticinesi, dal 35% da stranieri e dal 17% da confederati. Inoltre nella cittadina sul Verbano ci sono più donne (8'612) che uomini (7'684).

(Red)