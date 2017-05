Locarno, voli in picchiata all'aeroporto

Nel 2016 i voli hanno registrato un calo del 10% rispetto agli ultimi anni. Il motivo? La chiusura per un mese della pista in asfalto. Il Cantone: "Allungamento necessario".

di Maurizio Valsesia

Spulciando l’allegato statistico del Rendiconto del Consiglio di Stato per il 2016, alla voce “Aeroporto cantonale di Locarno” spicca il brusco calo dei movimenti aerei. Un grafico quasi in picchiata, che riguarda principalmente i voli civili (poco più di 27mila decolli e atterraggi contro i 31mila del 2015 e i 30mila circa registrati nel 2014 e 2013). Meno marcato il calo dei movimenti militari (qui la flessione è di circa 600 decolli/atterraggi su 10mila). Concentrandoci dunque sui dati dell’aviazione civile, in percentuale la flessione è del 10% circa per i voli a motore, con un meno 13,5% di passeggeri, e addirittura meno 51% per il volo a vela. Il calo del 2016 tocca tutte le svariate attività che ruotano intorno all’aeroporto cantonale: -11% di ore di volo dell’AeroClub Locarno, -22% quelle del Paracentro SA e, come già accennato, - 51% di decolli-atterraggi degli alianti del Volo a Vela.

"Il motivo è identificabile nel cantiere che per un mese ha imposto la chiusura delle vie di rullaggio della pista in asfalto. Lo stop è avvenuto nel mese di giugno, uno dei mesi di maggior traffico. Ha comunque pesato anche la riduzione dell’attività del Club del volo a vela" ha spiegato al GdP Davide Pedrioli, delegato cantonale per l’aviazione civile