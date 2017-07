Losone: "La polizia ha agito correttamente"

Il Municipio di Losone risponde alla segnalazione (dai toni piuttosto polemici) divulgata il 21 luglio dal consigliere comunale Orlando Guidetti dalla Lega dei Ticinesi, il quale accusava la polizia comunale di inadeguatezza. Guidetti riportava di un litigio avvenuto tra due cittadini, segnalato lo scorso 17 luglio da un’abitante del Comune locarnese, la quale chiamando la polizia si sarebbe sentita risponde di «non avere personale da inviare sul luogo», invitando la donna a «sporgere denuncia per iscritto al Ministero Pubblico». Guidetti chiedeva al Municipio l’«immediata convocazione della commissione di polizia con la presenze del capo dicastero».

Oggi l’Esecutivo comunale replica spiegando che Guidetti “trae conclusioni fuorvianti, mettendo in discussione l’operato di un Servizio comunale e denigrando pubblicamente l’amministrazione per la gestione della politica della sicurezza”. In primis, si puntualizza nella risposta, “nonostante sia trascorso già oltre un anno dall’inizio della legislatura, torna ancora una volta necessario ribadire che le Commissioni di consiglio comunale non vengono convocate dal Municipio, bensì dai relativi Presidenti”. Nel merito: “La segnalazione di un’aggressione al numero di emergenza 117 (Polizia cantonale) è stata effettuata a fatti avvenuti (ossia non nel corso dell’alterco), alle 19.38 di un lunedì sera; al momento dei fatti, oltre alla Polizia cantonale, nella Regione era in servizio la Polizia comunale di Ascona, che in quanto Comune polo della Regione VII Locarnese ovest (territorio di Losone compreso) organizza la copertura di tutto il territorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie anche all’importante collaborazione della Polizia comunale di Losone, che svolge regolarmente diversi turni disagiati (notturni e festivi) a favore di tutta la Regione VII; a scanso di equivoci, si precisa che l’organizzazione del servizio di polizia prevede regolarmente, in particolare nelle fasce orarie serali e notturne, la copertura del territorio regionale da parte di una sola delle due Polizie comunali strutturate (Ascona e Losone). Come detto in precedenza, al momento dei fatti segnalati dal cons. Guidetti, la Polizia comunale di Losone non era in servizio, mentre lo era quella di Ascona”.

“L’operatore della Polizia cantonale – prosegue la replica municipale - che ha risposto alla segnalazione ha informato l’istante di non avere personale da inviare sul luogo, invitando nel contempo la vittima a sporgere denuncia. Va comunque ribadito che, seppure spiacevole, la situazione segnalata era di fatto nel frattempo rientrata, tanto che l’operatore del 117 non ha giudicato necessario distogliere una pattuglia operativa dai compiti che stava svolgendo in quel momento per accorrere sul luogo. Per quanto possa non essere condivisa, tale decisione è stata comunque presa da un operatore della Polizia cantonale: dedurne che la Polizia comunale di Losone funzioni male è quindi errato. Di fatto la stessa non è stata coinvolta e non può esserle attribuita alcuna responsabilità per quanto accaduto; la persona aggredita ha successivamente chiesto ed ottenuto dalla Polizia comunale di Losone tutta la consulenza necessaria e le informazioni circa le modalità con cui procedere per sporgere denuncia e far valere i propri diritti”.

Fatte queste precisazioni, il Municipio sottolinea ancora una volta come sia “sbagliato e tendenzioso accusare la Polizia comunale di Losone di non aver svolto i suoi doveri nella circostanza per poi trarne conclusioni sul suo operato in generale”.

(Red)