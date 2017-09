Via Luini, da strada trafficata a viale vivibile

di Maurizio Valsesia

Nuovo passo avanti nell’iter del progetto di riqualificazione di via Luini. Il Municipio di Locarno ha infatti deciso di affidare un mandato per l’elaborazione della parte iniziale della via (partendo da Piazza Castello). «In particolare - ci ha spiegato il vice sindaco Paolo Caroni, responsabile del Dicastero pianificazione - si tratta di integrare al meglio quella che sarà la nuova via Luini con la piazzetta Remo Rossi, ovvero l’area dell’entrata del Palacinema». Sono già stati ipotizzati i nomi dei possibili progettisti e prossimamente si provvederà ad affidare ufficialmente lo studio.

Ricordiamo che il progetto che cambierà volto all’importante asse di transito cittadino (secondo solo alla parallela via Orelli) è inserito nel secondo Programma d’agglomerato del Locarnese (il PaLoc 2). Quindi i lavori dovranno iniziare entro fine 2018. L’investimento previsto è di circa tre milioni di franchi. L’obiettivo è ridare vita a una strada che negli ultimi anni è praticamente dominio del traffico, anche se sulla carta non è considerata un asse di scorrimento.