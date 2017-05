Malore in piscina, 14enne è grave

Una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita ieri sera in una piscina a Quartino, dove si stava tenendo un corso organizzato dalla società di salvataggio del Gambarogno. Lo comunica oggi la Polizia cantonale, che fa sapere come – a detta dei medici - la giovane non sia in pericolo di morte. La ragazzina, che ha avuto un malore e ha perso i sensi, è stata subito soccorsa dall'istruttore presente sul posto e in seguito dai militi del Salva.

La 14enne è stata poi elitrasportata dalla Rega presso l'ospedale di Coira. Sul posto per le operazioni di soccorso il servizio ambulanza, la Polizia intercomunale del piano e un'unità del Care Team per il supporto ai partecipanti del corso di salvataggio. L'inchiesta di polizia avviata dovrà stabilire le cause di quanto accaduto.

(Red)