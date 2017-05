Microcriminalità sconfitta a Muralto

di Maurizio Valsesia

Buone notizie dal Muralto sul fronte della microcriminalità. Negli ultimi cinque anni il numero dei reati è drasticamente calato. I dati abbracciano tutto il territorio comunale, ma come noto la zona “calda” è quella della stazione FFS. Sono stati estrapolati dalla Statistica criminale di polizia (www.bfs.admin.ch) e presentati ieri dal sindaco Stefano Gilardi e dal comandante della polizia di Muralto-Minusio, tenente Yan Dalessi, durante una conferenza stampa. Vediamoli. Nel 2016 si sono registrati: 7 furti con destrezza/borseggio (erano stati 27 nel 2012, 15 nel 2013, 25 nel 2014, 23 nel 2015); zero furti con introduzione clandestina in uno stabile senza scasso (3 nel 2012, 4 nel 2013, 3 nel 2014, 1 nel 2015); 10 furti con scasso (19 nel 2012, 17 nel 2013, 15 nel 2014, 18 nel 2015); 17 danneggiamenti (76 nel 2012, 74 nel 2013, 39 nel 2014, 20 nel 2015 ); un caso di aggressione/rissa (2 nel 2012, 4 nel 2013, 2 nel 2014, 2 nel 2015).

"Siamo chiaramente soddisfatti di questi risultati – afferma il tenente Dalessi – che rispecchiano la risoluzione del problema di disagio sociale che si era palesato negli ultimi anni alla stazione ferroviaria. Più agenti e una strategia studiata ad hoc hanno dato i risultati auspicati. Determinante anche la collaborazione con la polizia comunale di Locarno, la polizia cantonale e la polizia dei trasporti (FFS)". Ma il Municipio non dorme sugli allori. "Prossimamente – ha spiegato il sindaco Gilardi, parlando anche a nome del capo Dicastero sicurezza pubblica Renato Canziani – invieremo a tutti i fuochi una comunicazione con il nome del rispettivo agente di quartiere e come contattarlo direttamente, e con tutte le altre informazioni utili a rafforzare il contatto tra l’amministrazione comunale e i cittadini."