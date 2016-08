Minusio, morto l'uomo vittima di caduta

È deceduto l'anziano 78enne cittadino svizzero caduto lunedì scorso da un'altezza di 7 metri in via Simen.

Non ce l'ha purtroppo fatta l'anziano cittadino svizzero-tedesco che lunedì scorso era caduto da un'altezza di 7 metri in via Simen a Minusio. Il 78enne svizzero-tedesco è infatti deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. le sue condizioni erano da subito apparse gravi.

L'incidente

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 78enne cittadino svizzero ha perso l'equilibrio cadendo poi da un'altezza di circa 7 metri in un posteggio sottostante.

(Red)

