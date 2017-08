Monte Verità, "Gestione da ripensare"

Presa di posizione della Lega dei ticinesi sulla partenza del direttore della Fondazione e sulle opportunità, non concesse, di rilanciare la struttura con i privati.

"La Lega dei Ticinesi ritiene che sia necessario ripensare completamente la gestione della Fondazione Monte Verità nell’economia privata, valutando anche l’opportunità di cedere la gestione dell’albergo e centro congressuale a ditte esterne già attive in questo settore, nonché verificare con il Politecnico federale di Zurigo questa opzione nell’interesse di un’offerta di qualità ma anche economicamente sostenibile". Così il movimento di via Monte Boglia prende posizione sulla partenza del direttore della Fondazione Lorenzo Sonognini. "Una partenza che, benché opportuna e necessaria, non risolve i problemi della Fondazione", annota la Lega.

"La cultura va sostenuta - si fa presente - ma le attività statali in ambito di economia privata come possono essere la gestione di un ristorante, un albergo e un centro congressuale non possono chiamarsi fuori dai principi economici di sostenibilità, redditività e obiettivi da raggiungere".

(Red)