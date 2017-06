Moon and Stars, un’iniezione di Energy

di Maurizio Valsesia

Moon and Stars promette un’iniezione di... “Energy”. È infatti una kermesse in gran parte rinnovata, quella presentata ieri in conferenza stampa al Caffè Verbano da Energy, il principale gruppo di radio private in Svizzera trasformatosi negli ultimi anni in una azienda di intrattenimento diversificata e a cui Ringier nel 2016 ha assegnato l’organizzazione dell’evento.

La 14ª edizione, dal 14 a 22 luglio proporre un parterre di star come non si vedeva da qualche anno. E infatti sono già stati venduti 50mila biglietti, con il concerto di Zucchero sold out. In più si arricchisce il contorno. I chioschi, i cocktail-bar, i negozietti e i vari stand intorno alla Magnolia, quest’anno raddoppiano, per non dire triplicano, sconfinando lungo tutto Largo Zorzi, fino al Debarcadero. Una “Food & Music Street”, così è stata battezzata, che aprirà alle 16.30 nei giorni feriali e già alle 11 nei festivi. Qui è previsto anche un palco, una “mini Piazza Grande”, su cui si esibiranno gruppi musicali di vari generi fino a dopo mezzanotte. L’entrata a tutta l’area, ci mancherebbe, è gratuita.

Ma veniamo al cuore pulsante di Moon and Stars: Piazza Grande e le star. Venerdì 14 luglio aprono le danze Macklemore & Ryan Lewise e a seguire i rapper italiani J-Ax & Fedez; sabato 15 Zucchero preceduto da LP; domenica 16, prima volta in assoluto, tre artisti sul palco: Söhne Mannheims e Andreas Bourani (preceduti dai Lo & Leduc); lunedì 17 Gölä (preceduto da Trauffer); martedì 18 Jamiroquai (preceduto da Seven); mercoledì 19 Sting (preceduto da Tom Odell); giovedì 20 Amy Macdonald (preceduta dai Züri West); venerdì 21 Imagine Dragons (preceduti da Clean Bandit); sabato 22 i Gotthard (preceduti dai Krokus). A ogni serata inizio alle 20 (con la cosiddetta “spalla”) e dalle 22 circa spazio ai big.

Una Piazza Grande capace, come ha ricordato il sindaco Alain Scherrer, «di regalare emozioni forti sia al pubblico che agli artisti». Emozioni che il sindaco, «nel mio piccolo», ammette di avere provato esibendosi la Notte Bianca con la sua storica Vasco Jam. A proposito, non è escluso un concerto della “storica” tribute band sul palco della “Food & Music Street”, (in questa o una prossima edizione). «A nome della Città – ha proseguito Scherrer – desidero esprimere una sincera riconoscenza nei confronti del gruppo Energy».

Quale artista preferisce Alain Scherrer quest’anno? «Difficile scegliere, se proprio devo: Gotthard, Sting, Zucchero, ma sono tutti forti».

Anche Dani Büchi di Energy ringrazia l’Esecutivo cittadino: «Per l’ottima collaborazione e la disponibilità. Siamo impegnati da diversi mesi e desideriamo fare il meglio per offrire ai locarnesi e agli ospiti nove giorni di grande musica e divertimento».

Un’altra novità di quest’anno si chiama “cashless”, un sistema di pagamento basato su carta che sostituisce i contanti e permette un pagamento più sicuro, semplice e veloce ai botteghini e lungo tutta la “Food & Music Street”. La carta può essere acquistata già ora presso Ticketcorner (o ai cash-point durante l’evento) e caricata con 50, 100 o 200 fr. Abbinandola a un’applicazione per smartphone, si può consultare il proprio credito, ricaricarla ai cash-point e bloccarla se persa (ne sarà consegnata una nuova).

Sul fronte della sicurezza, valgono le regole dei grandi eventi. Vietato entrare in Piazza con borse grandi, bottiglie di vetro o altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Infine, una curiosità, ieri è arrivata in città Amy Macdonald. Prima della conferenza stampa (si è detta felice di esibirsi davanti al pubblico elvetico) ha passeggiato sotto i portici, come una ragazza qualunque. Niente guardie del corpo. All’incontro con i media anche i Gotthard. Il loro sarà un concerto speciale. È la prima volta che tornano a Moon and Stars dopo il concerto del 2012, il primo senza Steve Lee.