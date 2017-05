Moto contro auto ad Avegno

(LE FOTO) È rimasto ferito il motociclista, dopo essersi scontrato verso le 19 con un'auto con targhe Lucerna. Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire.

Un incidente della circolazione è avvenuto sabato sera, attorno alle ore 19:00, sulla strada Cantonale della Valle Maggia, in prossimità di Avegno. Coinvolti nel sinistro una moto ed una Mercedes immatricolata nel Canton Lucerna che sono entrati in collisione per motivi da stabilire.

Sul posto i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure allo sventurato che avrebbe riportato ferite di media gravità e anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso.

(Red)