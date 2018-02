Navigazione, ancora nessun accordo

Le trattative per la costituzione di un consorzio avrebbero dovuto concludersi oggi, ma così non è stato. Il Governo: "Siamo preoccupati per questo nuovo rinvio".

Il Consiglio di Stato comunica di aver preso atto dell’esito finora non positivo delle trattative per la costituzione di un consorzio direzionale tra le concessionarie Società Navigazione Lago di Lugano (SNL) e Gestione Navigazione Laghi (GGNL/NLM) che avrebbero dovuto concludersi entro oggi.

L'Esecutivo aggiunge che continuerà a seguire da vicino le trattative e a sostenere con convinzione la creazione di questo nuovo consorzio nell’interesse delle persone coinvolte e dei servizi sul Lago maggiore in particolare. "Siamo preoccupati di questo nuovo rinvio che non leva l’incertezza sul destino dei collaboratori e della navigazione sul Lago Maggiore", si legge nel comunicato stampa.

Il prossimo 2 marzo è prevista una nuova riunione tra UFT, SNL e Cantone per valutare tutte le opzioni e gli scenari praticabili e decidere i prossimi passi da intraprendere. Nel frattempo i lavori del Gruppo di lavoro bilaterale continuano.

Finché il servizio via lago non riprenderà verrà mantenuta la corsa bus mattutina straordinaria inserita per garantire a pendolari e studenti del Gambarogno un’adeguata alternativa per raggiungere Locarno.

(Red)