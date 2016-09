Navigazione, carta scontata e vincente

D’estate i battelli sono presi “d’assalto” dai turisti per muoversi da e per l’Italia e all’interno del bacino svizzero.

Finalmente. Anche la Navigazione del lago Maggiore ha introdotto la carta giornaliera a prezzo scontato. La riduzione, applicata su tutto il bacino ticinese, è entrata in vigore lo scorso 1° agosto e scadrà il 30 settembre. Naturalmente la novità, o se volete, l’apertura almeno parziale alla politica tariffaria vigente in Svizzera, è stata apprezzata dagli utenti, considerato che in Svizzera ci sono circa 3 milioni di persone fra quelle che usufruiscono dell’abbonamento generale gratuito sui mezzo di trasporto e quelli che hanno l’abbonamento a metà prezzo.

Qualche turista non ha nascosto la sua gradita sorpresa, considerando che lo sconto era stato deciso pressoché all’improvviso dalla Direzione generale della Navigazione italiana. Quindi non era stato possibile effettuare un’adeguata azione informativa. Comunque si è trattato di un primo passo concreto verso una maggiore sensibilità turistica del servizio pubblico sul lago: una richiesta che peraltro era emersa ripetutamente da parte delle autorità ticinesi nella prospettiva di utilizzare a 360 gradi le potenzialità del Verbano. Proprio queste finalità dovrebbero costituire il piatto forte della nuova concessione italo-svizzera che è all’esame di Berna e di Roma. A quale stadio siano attualmente i lavori, non è noto. Ma, chiusa la pausa delle ferie, si dovrà affrontare il pacchetto del rinnovo che è giunto alla scadenza ventennale: il primo accordo risale infatti al 1956 quando i due governi decisero di trasferire la gestione delle Fart a quella governativa italiana. Le scadenze successive confermarono sostanzialmente l’accordo.

Da parte ticinese non mancano però delle preoccupazioni relativamente anche al mantenimento del personale che è occupato nei vari settori della navigazione: si tratta di 34 dipendenti, dei quali 15 di ruolo fisso e 19 agenti stagionali, che finora sono sempre stati confermati.

A proposito della riduzione sulla carta giornaliera, introdotta in agosto, lo sconto ha riguardato, come detto, tutte le corse di linea del bacino. Fra questa anche quelle alle Isole di Brissago, che rimangono una meta molto gettonata. Domenica prossima, 11 settembre, sulle isole, si terrà “la giornata delle leguminose”. Sarà l’evento conclusivo della stagione 2016 su questa famiglia botanica alla quale il parco delle Isole ha dedicato un’esposizione con una grande aula tematica e diversi punti informativi. Il 2016 è stato dichiarato dalla FAO anno internazionale dei legumi, ossia delle piante alimentari che producono un baccello, come fagioli, ceci, lenticchie e molte altre specie. La commissione scientifica del parco delle Isole, presieduta dal dott. Luca Bacciarini ha predisposto un programma che dalle ore 9 offrirà la possibilità agli adulti e ai bambini di partecipare a corsi, conferenze, attività ludiche e visite guidate. Saranno presenti con i loro stand gli uffici e le associazioni attivi nel Ticino nel campo della conservazione della natura, delle scienze e dell’agricoltura. Con un invito supplementare: “Venite alle isole a catturare i Pokémon!

(TV)