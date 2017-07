Navigazione, garanzie da Cantone e Città

Accordo tra Cantone e Città di Locarno per chiudere il capitolo dello sciopero dei dipendenti della Navigazione Lago Maggiore (NLM), che ormai andava avanti da tre settimane. In totale vengono messi a disposizione 200mila franchi (150mila dal Cantone, 50mila dalla Città) I livelli salari attuali per i dipendenti saranno garantiti quindi anche per il 2018.

Come preannucniato ieri (Vedi Articoli correlati) da oggi, sabato, i 34 marinai sono tornati al lavoro e la navigazione sul Verbano è tornata alla normalità.

Dall'anno prossimo, quindi, la navigazione sul Lago Maggiore sarà gestita da un consorzio di cui farà parte la NLM insieme alla Società Navigazione Lago di Lugano. Quest'ultima, fa sapere oggi in una nota, "non avendo partecipato alle trattative tra Cantone e sindacati, attende di conoscere nei particolari il contenuto degli accordi presi tra Cantone, Città di locarno e NLM e si aspetta di essere coinvolta direttamente da parte delle autorità cantonali".

Auspicando la realizzazione del consorzio, SNL, in accordo con Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), si è già espressa positivamente per una riassunzione dei 32 collaboratori del lago Maggiore, così come si è espressa favorevolmente per il mantenimento della Cassa Pensione FART, dopo le necessarie verifiche.

(Red)