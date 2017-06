Navigazione, il direttore si esprime

Lo sciopero dei dipendenti della Navigazione Lago Maggiore continua. Ma dopo sei giorni dal suo inizio il direttore Gian Luca Mantegazza si esprime: “non possiamo dare alcuna garanzia al personale, posso solo confermare le lettere di licenziamento, come riporta la Rsi. Spero che le risposte che i sindacati si attendono arrivino al più presto per poter ricominciare a lavorare”. "Ogni giorno dobbiamo rivoluzionare orari e tragitti", sostiene Mantegazza. Per quanto riguarda invece le isole di Brissago, il direttore precisa: "Non posso far fare dei servizi di navigazione a del personale italiano in Svizzera".

“Vogliamo garanzie chiare”

I lavoratori in sciopero da domenica scorsa torneranno al lavoro solo in presenza di chiare garanzie occupazionali e contrattuali. Intanto le trattative proseguono a livello italo-elvetico mentre il Governo ticinese è stato coinvolto nelle trattative.

(Red)