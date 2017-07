Navigazione, "innovare con lo statalismo?"

"Le istituzioni e la politica cosa vogliono? Più imprenditorialità o più statalismo? Più privati o più pirati?". È la domanda centrale della presa di posizione inviata ieri dagli operatori privati nel settore del trasporto pubblico sul bacino svizzero del Verbano, all’indomani della fine dello sciopero dei dipendenti pubblici della Navigazione Lago Maggiore (come si ricorderà si erano definiti "pirati" durante i loro cortei)

Uno sciopero concluso solo dopo che il Cantone e la Città di Locarno hanno messo 200mila franchi a garanzia degli stipendi (gli scioperanti, riassunti nel nuovo ente privato ma anche con capitali pubblici, che nascerà insieme alla Navigazione Lago di Lugano, chiedevano di mantenere i buoni, se non ottimi, stipendi precedenti). (Vedi articoli correlati) "In queste ore si stanno calcolando i danni alla navigazione e al turismo provocati dal lungo sciopero sindacale", prosegue la lettera firmata da Edgar Stemich, proprietario del Tanimara III, a nome dei colleghi imprenditori privati. "I disagi per utenti e turisti sarebbero stati anche maggiori senza gli interventi operati da noi navigatori professionali privati - spiega Stemich - che silenziosamente ed operosamente abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, trasportando persone sul lago mentre la navigazione di linea rimaneva ferma al palo. Ci siamo adoperati ad oltranza, rispondendo su chiamata e garantendo quella conduzione imprenditoriale, ma anche famigliare, che piace ai nostri turisti". Nel merito della questione scrivono: "Ci si è lamentati per anni dei servizi di navigazione a conduzione statale. Battelli antiquati, inquinanti, senza alcuna animazione turistica, puro servizio di trasporto e generante deficit da capogiro. Noi privati abbiamo sempre offerto e creduto in una gestione imprenditoriale dei servizi di navigazione, dimostrando flessibilità e disponibilità verso privati ed enti pubblici. Noi, nel rispetto degli standard svizzeri e a spese nostre abbiamo dotato le imbarcazioni di moderni filtri antiparticolato o di motori elettrici, rendendole molto più ecologiche e rispettose dell’ambiente dei vetusti battelli di linea". E ancora: «Noi imprenditori di noi stessi che non possiamo permetterci il lusso di incrociare le braccia. Noi che siamo lavoratori con famiglia, tanto quanto qualsiasi altro".

"Ebbene, noi oggi siamo delusi di fronte a chi prospetta anche per il futuro una gestione statale o statalizzata della navigazione. Senza imprenditorialità non c’è innovazione e ciò di cui oggi la navigazione ha bisogno è proprio di ammodernarsi, di essere finalmente gestita come un servizio turistico e non come un servizio di trasporto statale.C’è davvero qualcuno che vuole una navigazione ferma al secolo scorso? Con gli stessi problemi? Siamo sconcertati del fatto che si parli di investimenti statali milionari per garantire continuità con il passato e non si parli di sviluppo, di imprenditorialità, di risparmi e di maggiore ecologia grazie alla collaborazione con i privati già esperti nel settore. Noi da tempo siamo disponibili a fare la nostra parte, a mettere a disposizione le nostre imbarcazioni rispettose delle più moderne norme in fatto di eco-sensibilità, a collaborare con la Società di Navigazione Lago di Lugano, pronti ad accogliere la sfida e a lavorare sodo, come sempre. Rimaniamo in attesa di risposte".

(m.v.)