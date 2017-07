Navigazione, lo sciopero continua

Non si arresta lo sciopero dei dipendenti della Navigazione Lago Maggiore (NLM) che dal 25 giugno hanno incrociato le braccia per protestare contro il licenziamento di 34 persone. Le maestranze della Navigazione Lago Maggiore chiedono al Consiglio di Stato di analizzare tutti i possibili scenari alternativi al consorzio, a cominciare dalle Ferrovie Autolinee regionali ticinesi (FART) (vedi Articoli correlati). Il Consiglio di Stato, lo ricordiamo, venerdì scorso ha chiesto di fermare lo sciopero, specificando che una soluzione c'è ed è "la costituzione, a partire dal prossimo 1. gennaio 2018, di un nuovo consorzio tra la NLM e la Società navigazione del lago di Lugano (SNL)", che riprenda le attività e soprattutto il personale licenziato "sotto la tutela di un contratto collettivo di lavoro". Questa soluzione però non è piaciuta ai lavoratori della NLM, che prima di votare la prosecuzione dello sciopero - come si legge nel comunicato diramato oggi, lunedì, dai sindacati SEV, OCST e UNIA - hanno ribadito la "rivendicazione della piena occupazione e del rispetto delle attuali condizioni contrattuali" e hanno anche dato "un nuovo mandato ai sindacati: chiedere a Consiglio di Stato di valutare altre opzioni rispetto al consorzio, a partire dal passaggio alle FART". Nel corso dell’assemblea, più di un dipendente si è chiesto "come mai il Governo ha deciso di andare nella direzione del consorzio e perché non ha da subito coinvolto nelle discussioni i sindacati e le persone come i dipendenti NLM che lavorano sul lago e che il lago lo conoscono: avrebbero potuto portare idee e competenze e a quest’ora non saremmo in questa spiacevole situazione.

Ma nell’opinione pubblica c’è chi inizia a chiedersi se nove giorni di sciopero non cominciano a essere un po’ troppi. Abbiamo chiesto un commendo a Graziano Cerutti dell’OCST: “L’assemblea ha deciso di continuiare perché non abbiamo ancora ricevuto nessuna garanzia circa l’eventuale riassunzione del personale. Non abbiamo giocato per 9 giorni. È dura sia per noi sindacalisti che per loro. Siamo pronti anche a trattare eventuali nuove condizioni di lavoro, ma finché non c’è neppure la garanzia che il lavoro ci sarà, i dipendenti restano sulle loro posizioni”.

I particolari sul GdP di domani, martedì 4 luglio

(Red/M.V.)