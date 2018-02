Niente matrimonio con Gordola

di Maurizio Valsesia

Il consiglio comunale di Cugnasco-Gerra ha respinto a grande maggioranza la convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione in materia di direzione scolastica. Il “no” emerso durante la seduta del Legislativo dell’altra sera, è stato concretizzato nella votazione che ha visto 18 contrari e 6 favorevoli. Un risultato netto, frutto dell’opposizione compatta del gruppi Cugnasco-Gerra Domani, Lega e UDC, mentre popolari democratici e liberali-radicali si sono divisi al loro interno.

C’è da rilevare che già nella redazione dei rapporti delle commissioni della gestione e delle petizioni sono stati presentati due rapporti contrapposti.

La consistente maggioranza del Consiglio comunale ha rilevato tre motivi per esprimere il “no”. Anzitutto la convezione rappresenta una perdita di autonomia nel settore scolastico da parte del Comune di Cugnasco-Gerra. Inoltre non assicura la garanzia di avere sempre un referente in loco (direttore, o vice o segretaria). Terzo: nel complesso, per Cugnasco-Gerra non c’è alcun vantaggio concreto dall’istituzione di una direzione scolastica condivisa con Gordola.