NLM, "licenziamenti da annullare"

Si è tenuta ieri sera l'Assemblea del personale di Navigazione Lago Maggiore (NLM), durante la quale - insieme ai sindacati OCST, Unia e SEV - sono state decise alcune rivendicazioni a seguito della decisione riguardante il licenziamento collettivo di 34 dipendenti.

Personale e sindacati chiedono in particolare alla direzione della NLM di ritirare il provvedimento e denunciano il fatto di non essere stati né coinvolti nelle discussioni di carattere occupazionale e contrattuale, andando "contro lo spirito di partenariato sociale".

I dipendenti, spinti da OCST, Unia e SEV, hanno deciso di rivolgersi anche all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), al quale ricordo innanzitutto che alla NLM è stata rinnovata la concessione per il diritto di trasporto di viaggiatori nel bacino svizzero del lago Maggiore, con validità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2026. La concessione cita possibili collaborazioni con la Società Navigazione Lago di Lugano, ma non un subappalto della compagnia. Se dovesse delinearsi questo scenario, lo stesso sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’attuale convenzione. I sindacati domandano quindi come intende agire l'UFT per far rispettare questo punto della Convenzione e come intende intervenire affinché non vi sia una sostituzione di manodopera svizzera con quella italiana a condizioni di lavoro italiane.

Infine personale e sindacati si rivolgono al Consiglio di Stato. Nel comunicato stampa scrivono che nel gruppo di lavoro istituito a livello cantonale, sembra si stia delineando l’idea di una ripresa da parte della SNL della navigazione sul Lago Maggiore, cosa che a loro avviso non è compatibile né con la convenzione né con la concessione. Qualora invece dovesse delinearsi questa opzione, i sindacati chiedono al Cantone delle garanzie per mantenere l’occupazione e tutte le condizioni di lavoro degli attuali dipendenti. "Il nuovo datore di lavoro dovrà avere l’obbligo di negoziare un CCL".

A loro avviso, inoltre, se lo scopo ultimo è di migliorare l’offerta dei servizi attualmente svolti dalla NLM attraverso un consolidamento del servizio pubblico, il personale va aumentato non diminuito. "Con gli attuali problemi di dumping salariale in questo Cantone, non si accetteranno peggioramenti delle condizioni di lavoro degli attuali dipendenti NLM, tutti residenti in Ticino. I sindacati sottolineano inoltre che a fornire poca serenità dal punto di vista delle condizioni di lavoro è il fatto che recentemente la SNL ha disdetto il CCL e si è rifiutata di firmarne uno nuovo con i sindacati. "I dipendenti della NLM non intendono in nessun modo peggiorare il loro quadro contrattuale".

I sindacati e il personale di NLM concludono affermando che entro venerdì 23 giugno si attendono "il ritiro dei licenziamenti e segnali chiari, inequivocabili con garanzie concrete sui 3 punti presentati. Qualora questo non fosse il caso, si riterranno liberi di agire insieme ai sindacati SEV, Unia e OCST per tutelare al meglio i loro interessi".

