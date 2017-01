Nove domande sul caso Hadziev

La scorsa estate era scomparso in Valle Onsernone il bracciante di origine macedone Nikola Hadzjevski. Il corpo dell’uomo era quindi stato ritrovato sopra Vergeletto. La vedova della vittima, tuttavia, non ha ancora potuto percepire la vedovanza a causa di alcuni impedimenti legali che impediscono al momento il rilascio del certificato di morte indispensabile per l’erogazione del denaro che spetterebbe a Cona Hadzjevska.

In aiuto della donna si è mobilitato ora il Gruppo integrazione di Locarno, già attivatosi a suo tempo per una raccolta fondi sempre a favore della donna.

“Il caso di Nikola Hadzjevski, il bracciante macedone scomparso quest’estate nella Valle Onsernone, è ben lungi da essere risolto. Il suo corpo, ad eccezione della gamba, resta introvabile”, scrive in una nota il Gruppo, sottolineando inoltre come le circostanze dell’accaduto non siano tutt’ora state chiarite. “Tutto sembra esser lasciato all’oblio. Si vede che per taluni migranti la speranza del “ritorno a casa” non è realizzabile neppure da morti”.

Nel comunicato il Gruppo integrazione delinea quindi la situazione di stallo nella quale si trova la vedova del bracciante scomparso. “La richiesta della signora Cona di farsi consegnare le povere ossa trovate vicino alla cava del Piano delle Cascine per portarle al più presto in patria sarebbe potuta essere soddisfatta se la condizione impostale non fosse stata quella di dar scarico agli inquirenti e consentire alla chiusura ufficiale dell’indagine.Pur manifestando cortese apprezzamento per l’attenzione rivolta al dramma del marito, nell’incontro con il procuratore pubblico Moreno Capella, essa ha esposto i suoi dubbi e presentato per scritto una decina di domande”.

Il Gruppo ha quindi deciso di farsi portavoce della famiglia del macedone deceduto, rendendo pubbliche le domande in questione, riportate qui di seguito:

“ Perché quest’autunno, prima dell’arrivo della neve, si è deciso di sospendere definitivamente le ricerche di Nikola? Perché queste ricerche, pur coprendo un vasto territorio di bosco, sono state effettuate con mezzi inadeguati, ovvero con l’uso di cani alpini addestrati a ritrovare persone disperse sulle montagne anziché, come da più parti consigliato, con cani molecolari, gli unici capaci di reperire attraverso l’olfatto i resti umani di un cadavere?

Come mai nelle ricerche effettuate non è stato trovato nessuno degli oggetti che Nikola portava con sé: gli scarponi, l’orologio, il marsupio (con il denaro, i documenti e il telefonino) il sacco (con due bottiglie di grappa e quattro stecche di sigarette)?

Come mai nella capanna dell’alpe d’Arena, dove Nikola soggiornava e lavorava dal maggio 2016, non è stata trovata la sua la valigia che, stando alle testimonianze, conteneva sei jeans, diverse magliette, biancheria intima, calze ....? Da chi è stata cancellata la sua presenza nella capanna e per quale oscuro motivo?

Sapendo o dovendo sapere che Nikola aveva un telefonino, è stata fatta una ricerca sui tabulati, per verificare in particolare le sue ultime chiamate?

A parere della moglie e degli amici più stretti, Nikola era un uomo forte e coraggioso che non aveva paura a camminare di notte in montagna. Il fatto che sia caduto percorrendo il sentiero meno impervio è pur sempre possibile ma sembra strano, quasi inverosimile.

Gli amici di Nikola la sera del 10 luglio l’hanno visto salire dal versante destro, come si può spiegare che la sua gamba sia stata trovata sul versante sinistro?

Nelle sue telefonate a casa, Nikola riferiva di un conflitto con il datore di lavoro. C’erano inadempienze e rancori. Il datore di lavoro, secondo Nikola, si comportava male e in modo aggressivo. I rapporti erano molto tesi. Gli amici macedoni che accompagnavano Nikola a Vergeletto e alcuni suoi amici onsernonesi che lo frequentavano erano al corrente di questo situazione. I nomi di possibili testimoni sono stati forniti alla procura. Perché dopo più di cinque mesi non sono ancora stati sentiti?

Il datore di lavoro era in arretrato con il versamento degli stipendi. Di fronte alla improvvisa scomparsa di Nikola, come ha potuto questo padroncino far credere che il suo bracciante, non ancora regolarmente retribuito fosse tornato/scappato in Macedonia? Perché non vedendolo apparire alla data stabilita, egli se n’è guardato bene dal chiedere al gerente del Ristorante Fondovalle se l’avesse notato passare la sera del 10 luglio o dal telefonare agli amici macedoni che avevano fatto da tramite e di cui lui conosceva il numero di natel per avere informazioni? Perché invece di allarmarsi dell’assenza di Nikola ha subito cercato di inventarsi per suo conto una sorta di alibi? Oltre il resto, in un caso come questo, non sarebbe ipotizzabile il reato di omissione d soccorso?

Nikola aveva parlato agli amici di due altri stranieri che lavoravano con lui sull’alpe d’Arena, un bosniaco e un tedesco, probabilmente ingaggiati alle sue stesse precarie condizioni. Di questa presenza erano al corrente non pochi abitanti del luogo. Da quanto si sa anche loro lamentavano cattivi rapporti con il datore di lavoro. Perché la polizia non ha cercato di individuarli e di raccogliere la loro testimonianza sulla scomparsa di Nikola?”

I medesimi quesiti sono pure oggetto di un’interrogazione al Consiglio di Stato di Matteo Pronzini.

(Red)