Nuova sede per la Medicina dello Sport

Da inizio anno il Centro Cantonale di Medicina dello Sport (CCMS) dispone di una nuova sede nei locali del Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero (CST). La Medicina dello Sport, che in precedenza era ospitata presso l’Ospedale Regionale di Locarno, offre prestazioni medico-sportive a tutte le persone che già praticano o intendono praticare un’attività sportiva per il loro benessere nel tempo libero, agli atleti o alle squadre che praticano la competizione e a tutte le persone che desiderano svolgere un’attività sportiva sotto controllo medico. La vicinanza con il Centro sportivo nazionale permetterà al CCMS dell’Ente Ospedaliero Cantonale di sviluppare sinergie interessanti con un’istituzione che vede affluire ogni anno migliaia di giovani per praticare i numerosi sport diffusi in Svizzera.

Fondato nel 2002, il CCMS è l’unica base medica riconosciuta da Swiss Olympic, il Comitato olimpico svizzero, a sud delle Alpi. Grazie a un team multidisciplinare specializzato nella medicina e nella diagnostica sportiva offre una presa a carico a 360 gradi a tutte le persone che praticano attività fisica sia per semplice piacere che a livello competitivo.

Dallo sportivo del fine settimana all’atleta da competizione

Il team interdisciplinare di specialisti del CCMS è diretto dal dr. med. Patrick Siragusa, specialista in medicina interna generale. Il dr. med. Siragusa, come tutti gli altri medici del team, ha conseguito il perfezionamento in medicina dello sport. Lo staff medico è composto di medici con diverse specialità: medicina interna generale, ortopedia e traumatologia, chirurgia. Il CCMS collabora con uno psicologo sportivo e con specialisti della nutrizione. Importante anche l’offerta di fisioterapia sportiva.

La Medicina dello Sport dell’EOC a Tenero mette a disposizione degli utenti anche vari specialisti in scienza dello sport che si occupano di eseguire i test di diagnostica sportiva e preparare i programmi di allenamento per gli atleti. Questi programmi riguardano sia le discipline di resistenza che allenamenti di condizione fisica generale con esercizi di forza e mobilità.

L’offerta per sportivi amatoriali e atleti d’élite è completata da una consulenza per la promozione della salute. In particolare, il CCMS è a disposizione per aiutare a perdere peso grazie all’attività fisica.

(Red)