Onsernone, una colletta per il bracciante

Il Municipio ha deciso di raccogliere del denaro in favore dei famigliari del 57enne macedone morto in agosto dopo essere caduto da un dirupo a Vergeletto.

Il Municipio di Onsernone ha deciso di allestire una colletta in favore dei famigliari del bracciante macedone deceduto le scorse settimane dopo essere caduto in un dirupo vicino a Vergeletto (località facente parte del Comune). La decisione dell’Esecutivo è stata comunicata oggi dal Sindaco Cristiano Terribilini che, auspicando una soluzione delle indagini, ha porto le proprie condoglianze ai famigliari della vittima.

I fatti

I resti dell’uomo, un macedone di 57 anni, erano stati ritrovati il 10 agosto scorso in zona Cave a Vergeletto. La sua identità era stata resa nota ieri sul Corriere del Ticino da Gianluigi Galli, membro del Gruppo Integrazione di Locarno.

L’uomo svolgeva la professione di bracciante presso un alpe della regione, in modo non regolamentare e il suo datore di lavoro – forse proprio per non portare alla luce la situazione – non si era preoccupato di denunciarne la scomparsa.

Era quindi stata la moglie del macedone a lanciare l’allarme, non ricevendo più notizie dal marito. Le ricerche, tuttavia, erano state infruttuose.

Il ritrovamento

Ad inizio agosto un escursionista aveva trovato i resti di una gamba in zona Cave presso Vergeletto, allertando la polizia. Il difficile recupero dei resti era stato reso possibile grazie all’intervento del soccorso alpino. L’indagine era quindi scattata per determinare l’identità dell’uomo.

Il responsabile dell’azienda che aveva assunto in nero l’uomo per dei lavori su di un’alpe rischia ora pesanti sanzioni per non aver regolamentato la sua situazione lavorativa. Resta ancora da vedere come verrà valutato il fatto di non aver denunciato alle autorità la scomparsa del bracciante.

