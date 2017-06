Operaio cade lungo un sentiero e muore

Un 33enne è precipitato per 50 metri a Russo, sui monti di Quiello in Valle Onsernone, ed è deceduto sul colpo per la gravità delle ferite.

Nuovo dramma nel Locarnese. Oggi, poco dopo le 11, a Russo, sui monti di Quiello in Valle Onsernone, c'è stato un infortunio sul lavoro mortale. Un 33enne operaio portoghese domiciliato nel Locarnese stava effettuando dei lavori su un sentiero. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di circa 50 metri. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 33enne a causa delle gravi ferite riportate.