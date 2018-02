Parco del Locarnese, ok all'intesa con l'Italia

L'accordo, approvato dal Consiglio federale, è necessario in quanto il territorio del progetto comprende la Valle dei Bagni, che si trova appunto su suolo italiano.

Il Consiglio federale ha approvato oggi un accordo con l'Italia che permetterà di creare un Parco nazionale transfrontaliero a cavallo tra Locarnese e Piemonte. L'ultima parola spetterà alla popolazione dei comuni interessati: la votazione dovrebbe tenersi ancora quest'anno.

Ascona, Brissago, Bosco Gurin, Centovalli, Losone, Onsernone, Ronco s/Ascona e Terre di Pedemonte vogliono creare in parte del loro territorio un secondo Parco nazionale di una superficie totale di 218 km2, con una zona centrale di 61 km2.

In una nota odierna, il Consiglio federale ricorda che il territorio del progetto comprende dal punto di vista dello spazio naturale e culturale la Valle dei Bagni, sita in territorio italiano. Una parte del progetto si troverebbe quindi in Italia, da qui la necessità di disporre di un accordo internazionale che disciplini la futura collaborazione transfrontaliera.

Più formalmente, oggi l'Esecutivo ha anche adottato una revisione dell'Ordinanza sui parchi (OPar) che getta le basi giuridiche per la creazione di parchi nazionali transfrontalieri. I requisiti per il conferimento del marchio "Parco" restano immutati.

(Ats)