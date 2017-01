Parco nazionale, dossier all’esame di Berna

È rimasta l’ultima chance per realizzare un parco di nuova generazione. In preconsultazione presso l’Ufficio federale dell’ambiente.

“Il Locarnese resta da solo in lizza”: dopo la bocciatura dell’Adula, così titola l’ultimo numero del Magazine di Pro Natura Svizzera, con riferimento al progetto di parco nazionale. Dunque il “Locarnese costituisce l’ultima chance per realizzare un secondo parco nazionale”.

La rivista di Pro Natura analizza nel dettaglio quella che definisce una “chiara sconfitta” del Parc Adula per affrontare poi l’iter di quello locarnese, che in un primo tempo era in prima fila nel crono-programma. Dopo la pausa di qualche anno fa è passato poi al secondo rango con il successivo reinserimento nel programma su una nuova base geografica, focalizzata direttamente sull’entroterra del distretto di Locarno, con l’adesione di tutti i Comuni e dei Patriziati interessati al progetto.

“Non abbiamo fretta”. Questo in sintesi il parere di Tiziana Zaninelli, presidente del Consiglio che sta elaborando il progetto del parco locarnese. Dopo la bocciatura dell’Adula aveva precisato: “Non riteniamo opportuno accelerare i tempi. Crediamo che sia bene avere tutte le risposte e dare il tempo alla popolazione di poter essere compiutamente informata”.

Intanto la candidatura con le proposte del Locarnese è in fase di pre-consultazione a Berna. È una tappa dell’iter normale che si dovrà seguire per arrivare alla consultazione popolare. Una strada ancora lunga che si vuole percorrere con la massima attenzione e all’insegna della chiarezza. Meglio, quindi, cercare di sciogliere in anticipo eventuali nodi con le autorità federali, per evitare incomprensioni. In sostanza si sta seguendo la medesima trafila che normalmente i Comuni percorrono nell’ambito della pianificazione dei loro territori: sottoporre preventivamente alle autorità cantonali le proposte delle varie zone e delle relative norme di attuazione. Se dall’alto arriva un’approvazione, almeno di carattere generale, il processo della consultazione trova la strada spianata.

Intanto tutti possono constatare l’attività veramente intensa e le iniziative che vengono organizzate soprattutto nei territori vallerani direttamente interessati al futuri parco. Proposte culturali, ricreative e ambientali, spesso all’insegna dell’originalità. Sono un richiamo e un’importante promozione per certe realtà minori delle nostre valli. Comunque nelle prossime settimane dall’Ufficio federale dell’ambiente dovrebbero arrivare delle risposte e degli indirizzi operativi. Il Consiglio del parco avrà quindi la possibilità di valutare le posizioni di Berna e stabilire il calendario per avviare la fase delle consultazioni presso le popolazioni interessate.

