Pensioni: "È ora di passare ai privati"

di Maurizio Valsesia

Due temi assi diversi nei contenuti - accomunati dal fatto che se ne discute da tempo - tornano al centro del dibattito politico cittadino. Il primo è il "buco" della Cassa pensione dei dipendenti pubblici di Locarno. Il secondo l’ipotesi di collegare Piazza Grande e Città Vecchia con una scala mobile.

Iniziamo dalle pensioni degli oltre duecento collaboratori della Città.

Un'interpellanza interpartitica presentata da Barbara Angelini Piva (PPD) e Gianbeato Vetterli (PLR), e sottoscritta da una decina di consiglieri di PLR, PPD, e Lega-UDC, chiede in sostanzialmente a che punto è il deficit (considerati i milioni di franchi pubblici spesi per risanarla)? Nel testo si elencano anzitutto i costi sostenuti fino ad oggi dai contribuenti: «Il messaggio municipale approvato nell'ultima seduta di Consiglio comunale relativo alla vendita di una particella di terreno all'Istituto di Previdente professionale dei dipendenti al prezzo di 3,5 milioni - si legge nell'interpellanza - fa tornare alla memoria il messaggio di fine 2011 con cui si avviava il risanamento della Cassa stessa. A quel momento il grado di copertura raggiungeva il 76% equivalente a un disavanzo di 20 milioni (un patrimonio insufficiente a finanziare le rendite future)».

Il pacchetto approvato all’epoca, oltre a un contributo straordinario di 8 milioni di franchi, conteneva una serie di modifiche contabili: riduzione del tasso di conversione, aumento del 3% dei contributi sui salari (2% pagato dal datore di lavoro, ovvero la Città, e l'1% dai dipendenti); un ulteriore contributo del datore del 3,9%; sospensione del rincaro delle rendite per 15 anni. Per farla breve: robuste spese dell'ente pubblico e qualche sacrificio chiesto ai lavoratori.

Messe le carte sul tavolo, i tre partiti chiedono al Municipio, tra gli altri quesiti, «a quanto ammonta il disavanzo tecnico a fine 2017? Quanto le spese amministrative per assicurato?». Si chiede pure se non «sia ora e tempo» di risanare definitivamente la cassa pensioni passandola a un'assicurazione che si assuma tutti i rischi o inserendola in una Fondazione di previdenza. Si evidenzia infatti che in Svizzera il numero di Istituti di previdenza autonomia è in forte calo (4-5% l’anno, sono meno di 2000), proprio perché piccole casse sono confrontate con costi amministrativi e assicurativi non più sopportabili.