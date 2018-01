Più spazio, ma senza sacrificare la luce

di Maurizio Valsesia

Ha espresso il suo giudizio la Giuria del concorso per il progetto di ampliamento e risanamento dell’attuale sede scolastica di Tenero-Contra. È il secondo progetto uscito dall’iter per quest’opera pubblica, ma con ogni probabilità sarà quello definitivo. Ricordiamo, infatti, che nel dicembre del 2014 il Consiglio comunale bocciò un credito di 620mila franchi per la progettazione della nuova sede scolastica, denominata “Cittadella”. Tutto da rifare. E così è stato. Il Comune ha aperto un concorso per un risanamento dell’istituto.

Ora, a circa tre anni di distanza, svela i vincitori del nuovo concorso, scelti all’unanimità da una giuria nominata ad hoc. Il primo premio va al progetto denominato “Parterre”, firmato da un pool di specialisti i cui nomi pubblichiamo sotto la foto che ritrae uno dei rendering della loro proposta. Lunedì 5 febbraio alle 17.00 la giuria e gli autori presenteranno ufficialmente “Parterre” alla popolazione, nella sala del Consiglio comunale di Tenero. Tutte le proposte inoltrate dai 10 studi d’architettura selezionati, resteranno esposte fino al 16 febbraio.

La giuria era composta da Ira Piattini (presidente, architetto), Marco Radaelli (sindaco), Marcello Storni (capo Dicastero edilizia privata e opere pubbliche), Gustavo Groisman (architetto), Luca Pessina (architetto), Massimiliano Pelossi (supplente, capo Dicastero socialità, cultura e integrazione) e Mirko Galli (supplente, architetto e fisico della costruzione).

«Il progetto - spiega il Municipio - propone di ampliare l’edificio scolastico inserendo la scuola dell’infanzia al piano terra e creando una nuova base che va a collegare i volumi del complesso esistente. Tale soluzione appare particolarmente felice, sia dal punto di vista funzionale che formale. Il nuovo zoccolo proposto completa l’impianto esistente, rispettandone le caratteristiche e le qualità essenziali, e rafforzandolo».