Posteggi per mantenere la Posta ad Ascona

Contro la chiusura o il ridimensionamento servono misure urgenti, come una migliore accessibilità. Intanto prosegue la raccolta firme per salvare il servizio.

La Posta di Ascona è a rischio di declassamento. Il servizio pubblico verrebbe quindi “impoverito”: una semplice agenzia al posto dell’ufficio postale. In questo caso non tutti gli invii sarebbero garantiti, e contestualmente i pagamenti e i versamenti in contanti non sarebbero sempre possibili. Anche la riservatezza di un’agenzia non sarebbe certo paragonabile alla situazione odierna e non assicura la protezione della sfera privata dei clienti. Le motivazioni della “mannaia” prevista dalla Posta sono di carattere economico e si prevede l’eliminazione di 500 uffici entro i prossimi tre anni, con mille 200 dipendenti coinvolti nella misure di risparmio. Alcune operazioni a livello cantonale sono già state attuate o annunciate.

Una prospettiva allarmante anche perché nell’operazione potrebbe essere coinvolto l’ufficio postale di Ascona. Sull’argomento, già il 16 novembre la consigliera comunale del PPD, Michela Pedroli, aveva presentato un’interpellanza al Municipio rilevando alcuni dati significativi, relativi al calo del traffico negli ultimi due anni, ossia: l’8% meno delle transazioni dei clienti agli sportelli nel 2014 e il 2,7% nel 2015. Così pure i versamenti sono diminuiti rispettivamente del 5,5 e dell’1,3%. Michela Pedroli rileva che «la perdita di clienti presso l’ufficio postale di Ascona è proporzionalmente maggiore rispetto al resto del cantone. Quindi se questa tendenza dovesse continuare, in futuro potrebbe essere necessario rivedere la forma di approvvigionamento postale. Inoltre, dalle esperienza fatte in altri luoghi, la possibilità di parcheggiare vicino all’ufficio postale anche solo per 15-20 minuti contribuisce in modo determinante a contenere la perdita di clientela».

Nella sua interpellanza Michele Pedroli ha posto quindi tre domande al Municipio per verificare se c’è stato un incontro fra il Municipio di Ascona e la Posta, inteso a chiarire la volontà di mantenimento dell’ufficio asconese. Inoltre: il Municipio intende sollecitare un simile incontro? E quali misure correttive urgenti intende praticare il Municipio per adempiere concretamente ai criteri di efficienza economica imposti dalla Posta?

(m.v./t.v.)