Programma d'agglomerato sulla buona strada

La riqualifica della stazione FFS di Locarno-Muralto insieme alla riorganizzazione del nodo intermodale del trasporto pubblico in funzione anche dell’apertura di AlpTransit e della galleria di base del Ceneri (treni diretti Locarno-Lugano). E poi il potenziamento di varie linee del trasporto pubblico (linee urbane ed extraurbane), la messa a punto o la realizzazione di significativi percorsi ciclabili, la riqualifica di assi urbani (in primis via Locarno a Losone), nonché la riorganizzazione della viabilità in particolare a Solduno e del nodo di trasporto pubblico a Ponte Brolla.

Sono alcuni dei progetti contenuti nel PALoc 3, (Programma di agglomerato del Locarnese di terza generazione), che, insieme agli altri dossier, hanno superato, giovedì scorso, l’esame del plenum dei delegati della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e della Vallemaggia (CIT). Ricordiamo che il PALoc abbraccia tutta una serie di misure nell’ambito della mobilità, del paesaggio e degli insediamenti, interventi che consentiranno di disegnare l’agglomerato locarnese del dopo 2019. Ecco perché questa sigla in burocratese (PALoc) appare spesso le nostre pagine di cronaca: racchiude in sé buona parte del Locarnese di domani.

Tradotte in soldoni, le misure legate alla mobilità (le sole cofinanziabili della Confederazione) comporteranno investimenti che sfiorano i 100 milioni di franchi, suddivisi in circa 64 milioni per quelle di prima priorità e circa 32 milioni per le altre. Una spesa che, stando alle aspettative della direzione generale di progetto del PALoc 3 (capoprogetto è l’ing. Mauro Rezzonico), potrebbe beneficiare di contributi della Confederazioni pari al 40%.

«La riunione di giovedì 25 agosto ha quindi rappresentato un ulteriore importante passo avanti per il PALoc 3 – sottolinea in un comunicato la CIT - documento che è oramai in dirittura d’arrivo. L’obiettivo, concordate in maniera pressoché definitiva le misure da attuare e il loro grado di priorità con i relativi costi. Il tutto per permettere di allestire la versione finale del documento che sarà pronta entro la fine di ottobre. Dopo l’approvazione ultima da parte della CIT (della quale è presidente il vicesindaco di Locarno Paolo Caroni), l’incarto sarà trasmesso al Dipartimento del territorio e, successivamente, al Consiglio di Stato il quale lo inoltrerà poi entro la fine del corrente anno ai competenti Uffici federali che dovranno pronunciarsi sul grado di finanziamento».

L’incarto sul tavolo dell’incontro di giovedì è in pratica il documento scaturito al termine dell’iter di consultazione del PALoc 3. In questa fase (svoltasi fra aprile e maggio) sono pervenute 23 prese di posizione da parte di Comuni, enti privati e cittadini. La direzione generale di progetto ha provveduto ad esaminare dettagliatamente e a prendere in considerazione, dove si è reso opportuno, le osservazioni inoltrate. Parallelamente sono giunti alla conclusione anche gli studi per cui era stato dato mandato. Il tutto ha quindi permesso l’elaborazione del documento “pre-definitivo” comprendente le priorità realizzative, la loro fattibilità e i costi appunto avallato dai delegati della CIT il 25 agosto.

Un’approvazione vincolante per i Comuni

Con il loro ok, i delegati hanno sottoscritto una sorta di Dichiarazione d’impegno da parte dei rispettivi Comuni rappresentati a dar seguito concretamente alle misure programmate. «Un aspetto importante - prosegue la nota della CIT - anche perché all’effettiva realizzazione nei termini stabiliti delle opere previste sono legati i cofinanziamenti federali i quali, se tabelle di marcia e concretizzazione dei progetti vengono rispettati, possono appunto raggiungere il 40% dell’investimento globale. Pertanto, considerando le misure per la mobilità di prima priorità (priorità A) inserite nel PALoc 3 (misure realizzabili fra il 2019 e il 2022) che comportano costi stimati in circa 64 milioni, da Berna potrebbero giungere oltre 25 milioni di finanziamento». A questo importo si aggiungono poi i contributi cantonali ed eventualmente dell’Agglomerato a dipendenza dell’interesse sovracomunale del singolo intervento.

Con il 2017 andranno in cantiere opere ancora comprese nel PALoc 2 e che in parte sono state “travasate” nel PALoc 3. Come citato in apertura, è il caso della riqualifica della stazione FFS di Locarno-Muralto, il potenziamento delle linee dei bus e delle ciclopiste, e le migliorie dell viabilità di transito a Losone e a Solduno. (m.v.)