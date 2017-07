Quad fuori controllo, finisce contro un muretto

Sabato pomeriggio, attorno alle ore 14.15, il conducente di un quad che circolava su via Alla Monda a Contone, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muro di delimitazione di una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito in seguito trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.

(Red)