Quando l'arte si fa in quattro

In assenza di un ente unico (l’aggregazione, se mai si farà, è ancora lontana), i Comuni locarnesi spingono sulla collaborazione, anche nel settore culturale. I Dicasteri cultura della Città e del Borgo, insieme alla Fondazione Ghisla Art Collection, hanno presentato ieri il nuovo “Cultural Pass Ascona Locarno”. Sono coinvolti la Pinacoteca Comunale Casa Rusca e la Ghisla Art Collection e i Musei comunali di Ascona. L’idea è allo stesso tempo semplice e stuzzicante, per gli amanti dell’arte o per il pubblico in generale: visitando pagando a prezzo pieno il biglietto di uno dei musei associati, si ha la possibilità di accedere agli altri poli espositivi beneficiando di uno sconto del 20%. L’offerta può essere comodamente utilizzata, nei termini di validità, in giornate diverse.

«L’obiettivo è arrivare a una messa in rete dei musei regionali», ha spiegato il municipale di Locarno, capo Dicastero cultura, Giuseppe Cotti. «L’anno scorso abbiamo coinvolto la Fondazione Ghisla e quest’anno è con piacere che collaboriamo con Ascona creando insieme questa “Cultural Pass”». «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta – gli ha fatto eco Michela Ris, capo Dicastero cultura del Borgo – che ha anche una funzione di promozione. Penso ai turisti, che visitando uno dei musei viene a conoscenza anche delle altre proposte e, grazie allo sconto, è maggiormente stuzzicato a visitarle. Unendo le forze diventiamo più forti».