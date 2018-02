"Quando potremo tornare al lavoro?"

È quanto si chiedono i marinai della ex Navigazione Lago Maggiore, che ancora attendono la partenza del Consorzio per poter tornare a solcare le acque del Verbano.

"Quando potremo tornare al lavoro?": è quanto si chiedono da inizio anno i dipendenti della ormai ex Navigazione Lago Maggiore. Il Consorzio della Navigazione sarebbe infatti dovuto partire il 1° gennaio, poi il 1° marzo, ma a meno di una settimana dall’inizio delle attività mancano ancora rassicurazioni concrete.

È quanto mettono in evidenza oggi i sindacati SEV, Unia e OCST, i quali sottolineano che a gennaio, alla presentazione del business plan a Rivera, i punti tecnici da chiarire per far partire il Consorzio erano rimasti pochi, contrariamente a quelli numerosi segnalati a fine anno. "Una situazione insostenibile che sta creando parecchi malumori nel Gambarogno, la regione più toccata dai mancati servizi della navigazione", viene spiegato in un comunicato stampa.

"Se poi si cercano i responsabili, allora inizia il gioco dello scarica barile". viene ancora sottolineato nel testo, dove si illustra che l’Ufficio federale dei trasporti non ha mai preso di petto la situazione, il Cantone fa quello che può e le due concessionarie, SNL e NLM, sostengono di essere delle vittime.

I sindacati hanno già chiesto al futuro datore di lavoro SNL delle trattative per l’elaborazione del contratto collettivo di lavoro. Per ora la risposta è stata che al momento non è confermata la riattivazione dei servizi di navigazione sul bacino svizzero del lago Maggiore a decorrere dal 1° marzo 2018. L’ultimo termine per la conferma è il 28 febbraio 2018. "Obiettivamente, questo ultimo termine sarebbe davvero ambizioso per organizzare le nuove divise del personale, promuovere una consultazione sui nuovi turni tra il personale e far firmare – nello spazio di una notte - i nuovi contratti individuali di lavoro", si conclude la nota stampa.

Per fare il punto della situazione, i marinai hanno deciso di promuovere un incontro con la popolazione martedì 27 febbraio, alle 20, nella sala comunale di Magadino.

(Red)