"In questa fase nuove polemiche sono inutili"

Casa San Donato di Intragna: un membro del Consiglio di fondazione stigmatizza le accuse per non aver allontanato prima la direttrice e annuncia novità.

«I recenti attacchi formulati da uno o più ex-dipendenti al Consiglio di fondazione e alla ex direttrice hanno montato la panna ed hanno manifestano chiaramente di non voler fare il bene dell’Istituto, bensì di voler seminare zizania». Parte da questa considerazione la presa di posizione, a titolo personale, di Carlo Maggetti, membro del Cdf (in rappresentanza del Patriziato) della casa per anziani San Donato di Intragna, al centro di problemi gestionali e di tensioni nei rapporti tra una parte del personale e la direttrice, culminati con la sospensione di quest’ultima lo scorso gennaio. Un provvedimento teso, insieme ad altri, a voltare pagina. Ora però c’è chi punta il dito anche verso il Consiglio di fondazione.

Quali sono le sue impressioni? «Anzitutto tengo a precisare che sono nel Cdf da 100 giorni - risponde Maggetti -mentre le problematiche risalgono a diverso tempo prima. Comunque, insieme ai colleghi stiamo lavorato unicamente per il bene della struttura. Ci siamo incontrati innumerevoli volte, abbiamo ascoltato parecchie persone e adottato le misure che riteniamo giuste e, soprattutto, abbiamo sempre agito in perfetta buona fede, nonché nell’interesse esclusivo del nostro Istituto socio-sanitario. Certo, qualche volta secondo me si sarebbe potuto agire diversamente, in modo magari meno prudente. D’altro canto, devo dire che le decisioni sono state sempre adottate dopo una discussione, nel pieno rispetto delle rispettive opinioni ed in modo assolutamente corretto».

«Per il periodo antecedente il mio mandato - aggiunge Maggetti - non posso raccogliere lodi né, ovviamente, assumere responsabilità. Ritengo però che, come si dice spesso: “acqua passata non macina più”. In altri termini, penso che si debba guardare avanti e lavorare sempre e comunque nell’interesse dei nostri anziani. Conosco bene i miei attuali colleghi del Consiglio di fondazione e, da quanto ho potuto appurare, hanno lavorato molto bene».

Su cosa si basano, allora, i recenti attacchi ai vertici dell’istituto? «Con il senno di poi diventano tutti professori. I rimproveri mossi tutto a un tratto per non aver licenziato subito la direttrice sono infondati e sicuramente basati su circostanze non appurate e non vere. Ho potuto conoscere personalmente la direttrice, sig.ra Nazarena Mordasini. L’ho sempre sostenuta e apprezzata nel suo lavoro, perché da quanto ho potuto vedere in seno al Cdf e anche di persona, essa ha mostrato indubbie qualità nell’ambito della direzione amministrativa.

La decisione di sospensione, che il Cdf ha assunto dopo approfondita discussione ed in modo del tutto autonomo, provoca in me dispiacere. Ma lo ritengo un atto dovuto per il futuro del San Donato. Ritengo. A livello personale considero giusto anche ringraziare la signora Mordasini per quanto di buono ella ha svolto per il San Donato e considero doveroso augurarle un futuro felice».

E circa il futuro prossimo della casa di cura cosa può dirci?

«Posso riferire che il Consiglio di fondazione sta per comunicare, dapprima alla Commissione interna del personale, nonché alle collaboratrici ed ai collaboratori, poi ai nostri ospiti e quindi ai media, il contenuto delle decisioni che sono state adottate dopo la sospensione della direttrice. Il Cdf sta valutando da diverso tempo - e indipendentemente dalle sollecitazioni esterne che affiorano ora improvvisamente - un proprio riassetto con possibile allargamento del numero dei membri».

(M.V.)