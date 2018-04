Razzia di fenicotteri in Piazza Grande

Cinquemila salvagenti colorati facevano parte dell’installazione di Oppy de Bernardo a Locarno “Apolide” in Piazza Grande a Locarno e avevano lo scopo di sensibilizzare grandi e piccini al naufragio di tanti migranti durante la loro traversata del Mediterraneo. Un’opera dallo scopo duplice, poiché i salvagenti a partire da mezzanotte di mercoledì 11 aprile sarebbero stati regalati ai bambini, uno ciascuno.

L’installazione invece era già stata deturpata fin dalla serata inaugurale, quando alcuni fenicotteri sono stati “incivilmente” decapitati. E già oggi, ben 12 ore prima del termine prefissato dall’artista, molte persone -tutti adulti- hanno preso d’assalto i salvagenti, portandosene a casa tre, quattro o più per persona. L'artista non ha nascosto la propria delusione e rabbia, poiché gli animali gonfibili sarebbero stati in parte venduti e il ricavato devoluto in beneficenza.

(Red)