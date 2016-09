Referendum, l’ecologia rovina la festa?

di Maurizio Valsesia

Qualcuno lo ha anche battezzato il “referendum della lavastoviglie”. Domenica prossima gli aventi diritto al voto tra i circa 2900 abitanti di Cugnasco-Gerra, dovranno infatti esprimersi su un articolo del regolamento dei rifiuti che introduce l’obbligo di utilizzare stoviglie dure (lavabili, quindi riutilizzabili) in occasione di feste campestri, carnevale ed eventi simili.

L’antefatto: il 21 marzo scorso il Consiglio comunale ha approvato una mozione del Gruppo Cugnasco-Gerra Domani (prima firmataria Emanuela Patt), finalizzata a “una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste”. La mozione ha portato alla modifica dell’apposito articolo del regolamento comunale, imponendo “l’uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili”. Inoltre gli organizzatori delle feste devono “separare correttamente i rifiuti per tipologie”. Infine: “La condizione per l’uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siamo in seguito compostati o recuperati a regola d’arte”. Il Cc aveva accolto il messaggio municipale (e quindi la mozione) con un risultato risicatissimo: 10 sì, 9 no e un astenuto.

“Problemi grassi” dirà qualcuno. Forse. Di sicuro il tema è molto sentito. Il Comune vanta un associazionismo vivace, a cominciare dallo storico carnevale “Sciavatt&Gatt”, uno dei più frequentati tra i Comuni del Piano.

Vediamo dunque le due posizioni, iniziando dai sostenitori del “sì”. «Feste e manifestazioni – spiega il gruppo “Cugnasco-Gerra domani” - generano una gran quantità di rifiuti tra cui spiccano bicchieri, piatti e posate in plastica. Durante la fase di smaltimento questi vengono bruciati negli inceneritori producendo anidride carbonica (CO2) pari a tre volte il loro peso. Al loro posto si possono utilizzare stoviglie in plastica dura (p.es. melamina) lavabili e riutilizzabili fino a 200 volte. L’impatto ecologico si riduce di ben sei volte. In Svizzera interna questo sistema è contemplato da diversi regolamenti comunali di paesi e città e quindi adottato da parecchi anni dalla maggior parte delle grosse manifestazioni. Gli avventori trovano l’utilizzo di queste stoviglie più piacevole della comune plastica monouso mentre gli organizzatori si ritrovano con una notevole riduzione della spazzatura e dei costi di smaltimento. Queste semplici direttive potrebbero portare anche da noi “feste a rifiuti zero” ad un costo supplementare irrisorio».

Per Emanuela Patt: «Se applicassimo anche noi questo sistema – spiega - saremmo un Comune innovativo ed educativo: l’apri-pista in Ticino».

Passiamo ai sostenitori del “no”, cappeggiati dalle principali associazioni locali: il carnevale, il Gruppo Giovani di Cugnasco-Gerra-Gudo, l’A. S. Riarena e il Comitato genitori, sostenute dalle Sezioni comunali di PPD, PLR, Lega e UDC.

«Come tutte le associazioni in generale che hanno sede e che operano nel nostro comune – spiega il fronte del “no” in una nota - esse sono l’anima di una società sana, pulita, viva che coinvolgono in particolare i nostri figli, ma anche genitori e nonni in attività collettive, sociali, di volontariato. Per questo vanno sostenute e ringraziate (non penalizzate) per quei bei momenti di sano svago e di divertimento che ci sanno dare. L’obbligo inserito nel regolamento imporrebbe ulteriori restrizioni agli organizzatori, finendo per compromettere seriamente lo svolgimento di questi importanti e apprezzati eventi». Insomma, si avrebbero «minimi vantaggi ecologici da una parte e grande impatto negativo (finanziario e organizzativo) per le società dall’altra».

II presidente del comitato referendario, Massimo Luchessa (nonché presidente del carnevale) sottolinea infine che «l’impatto ecologico sarebbe quasi nullo, poiché tutti i trasporti arriverebbero da Basilea, non certo a km zero. Anche noi siamo sensibili ai problemi ambientali, ma la nostra associazione sarebbe la più penalizzata anche con l’aumento dei costi, che diventerebbero insostenibili». Infine una vena d’amarezza e delusione da parte di Luchessa «poiché non siamo stati informati. È stato uno schiaffo per i tanti volontari che operano gratis nelle associazioni e che meriterebbero maggiore fiducia e considerazione poiché anche noi abbiamo attuato delle azioni ecologiche e benefiche, ma senza imposizioni».