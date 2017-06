Riconoscimento per l'Albergo Corippo

Il progetto della Fondazione Corippo premiata l'Hotel Innovation Award 2017 per un concetto alberghiero ritenuto pionieristico per la promozione del turismo nelle regioni alpine.

La Fondazione Corippo sarà insignita dell'Hotel Innovation Award 2017 per il progetto Albergo Corippo. GastroSuisse e la Società svizzera di credito alberghiero (SCA) plaudono con il premio per l'innovazione a un progetto pionieristico unico nel suo genere in Svizzera. Un'azienda alberghiera deve contribuire alla sopravvivenza dei più piccoli comuni della Svizzera e a generare nuovo valore aggiunto.

"Il progetto Albergo Corippo si presenta come modello per le future tendenze del settore alberghiero: autenticità, regionalità e un approccio a 360 gradi nella commercializzazione di una meta turistica", così Casimir Platzer, presidente di GastroSuisse, ha elogiato il concetto di albergo innovativo. "Per il turismo nelle regioni alpine, che attualmente si trovano a fronteggiare pesanti sfide, il concetto dell'Albergo Corippo ha un carattere esemplare", aggiunge.

La giuria dell'Hotel Innovation Award ha scelto l'Albergo Corippo tra oltre venti progetti presentati. Erano stati nominati anche il BerglandHof Hotel BnB e il Ristorante ErnerGarten di Ernen, l'Hotel Nest- und Bietschhorn di Ried/Blatten e lo Yoga-Hotel Villa Maria di Vulpera-Tarasp. Ad accomunare i concetti presentati è il fatto che essi puntano su fattori di successo come la sostenibilità, la vicinanza alla natura e il radicamento nella regione.

Il concetto alla base dell'Albergo Corippo si è distinto particolarmente dagli altri. È contraddistinto da un approccio fondamentalmente orientato al turismo sostenibile di nicchia, che coniuga aspetti socio-economici, agricoli, turistici e gastronomici. Punta inoltre sulla rivitalizzazione e commercializzazione dell'intera località di Corippo. A partire dalla primavera del 2018 l'azienda offrirà agli ospiti e ai visitatori un'esperienza olistica di un autentico paese ticinese con la sua caratteristica architettura, natura, cultura e cucina.

"Il coraggio di essere chiari"

Il premio per l'innovazione alberghiera, che comprende un coaching individuale del valore di 15'000 CHF, è stato conferito nell'ambito della Giornata dell'innovazione alberghiera presso il Museo svizzero dei trasporti di Lucerna. "Più semplice che mai. Il coraggio di essere chiari" è stato il motto della giornata, cui hanno partecipato oltre 200 albergatori invitati da GastroSuisse.

L'obiettivo dell'Hotel Innovation Award consiste nel promuovere gli investimenti in concetti alberghieri innovativi a consentire l'accesso a mezzi di terzi. I criteri alla base dell'assegnazione del premio sono, fra gli altri, l'originalità del modello di business, il beneficio e il valore aggiunto per il cliente, la forza regionale del valore aggiunto e l'economicità.

(Red/Ats)