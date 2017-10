"Ricostruirla ancora più bella"

di Maurizio Valsesia

“Stiamo ricevendo moltissimi messaggi di solidarietà da parte di tanti di coloro che in questi 21 anni hanno frequentato la capanna. Ci hanno contattato anche da oltre Gottardo e dalla Germania. Ci esortano a guardare al futuro con ottimismo e a ricostruire, offrendo sin da subito il loro aiuto". Non è un momento facile per la Società Alpinistica Valmaggese e il suo presidente Arturo Rothen, ma il sostegno esternato da molti appassionati di montagna rappresenta, pur nell’avversità, porta conforto e stimola a guardare avanti.

All’indomani dell’incendio che lunedì ha distrutto la capanna Soveltra della SAV, nel comune di Lavizzara (vedi articoli correlati), abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente Rothen per fare il punto su quanto successo.

"Domani (ndr. oggi per chi legge) saliranno gli specialisti della polizia scientifica per i rilievi del caso. Il danno è comunque totale". Al momento non è possibile avazare ipotesi certe sulle cause del rogo. "La capanna - ci ha spiegato Rothen - avrebbe dovuto chiudere il 15 di questo mese. Quindi era ancora aperta e gestita dai guardiani".