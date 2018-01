Riecco il torneo di robotica per ragazzi

Sabato 13 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00, per l’ottava volta avrà luogo in Ticino, quest’anno presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI a Locarno, il torneo di robotica per giovani First Lego League (FLL), cui parteciperanno 13 squadre.

Il torneo è una delle cinque sessioni eliminatorie svizzere della FLL, un torneo internazionale di robot per ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, pensato per suscitare divertimento ed emozione in favore della scienza e della tecnologia. Il concetto è stato fondato da LEGO e dall’organizzazione FIRST. Nel 2016 oltre 18’000 squadre provenienti da 60 paesi del mondo hanno preso parte alla FLL.

Il tema del torneo di quest’anno è un bene prezioso: l’acqua.

La sfida si compone di due parti principali: un progetto di ricerca e una competizione robotica. Nel progetto di ricerca i concorrenti conducono una ricerca sul problema attinente al tema annuale, proponendo una soluzione innovativa e condividendo le scoperte con la giuria. Nella sfida robotica le squadre di giovani devono progettare, costruire, programmare e testare robot che compiono una serie di compiti o missioni.

Le sfide della competizione robotica si svolgeranno al pomeriggio, e saranno aperte al pubblico.

Il torneo ticinese è organizzato dall’associazione Robo-Si (Si sta per Svizzera italiana ma anche per Si alla robotica) che promuove attività a favore dell'orientamento dei giovani verso le professioni tecnologiche, seguendo raccomandazioni federali.

Informazioni di dettaglio su Robo-si e il torneo robotico sono consultabili a partire da www.robo-si.ch e www.fll-si.ch.

(Red)