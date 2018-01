Riparte la colletta a favore del FC Locarno

Dopo la sospensione della raccolta contributi a favore del salvataggio dell’ FC Locarno, in attesa della decisione dei giudici sul ricorso presentato dai dirigenti della società contro la decisione di fallimento decretata dal pretore, sono continuate ad affluire promesse di contributo. Il promotore dell’azione Giorgio Ghiringhelli ha quindi deciso di riaprire “sottoscrizione di versamenti, in modo da non spezzare la magica catena di solidarietà che si è creata. Vorrà dire che quando e se i giudici concederanno al FC Locarno una proroga per trovare i 150'000 franchi necessari per evitare il fallimento, sarà più facile arrivare al traguardo in breve tempo (forse in meno di un mese)”.

“Al momento della sospensione, la raccolta di fondi aveva fruttato 75'800 franchi”, si legge nel comunicato odierno. “Ebbene, nel frattempo continuano ad affluire delle promesse di contributo, e siamo ormai alle soglie degli 85'000 franchi.

Già in passato avevo lanciato delle collette, ma non mi era mai successo di continuare a ricevere delle offerte a suon di biglietti da 1'000 anche dopo la chiusura delle stesse.

Ciò dimostra ulteriormente che l’azione di salvataggio lanciata dal sottoscritto ha contribuito a risvegliare sopite passioni per i destini di questo sodalizio sportivo, e rappresenta un’ancora di salvezza alla quale molti si stanno aggrappando con rinnovata speranza”.

(Red)