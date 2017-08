Da Roma solo parole, niente soldi

La risposta del Governo italiano per garantire la sicurezza sulla strada del Lago Maggiore da Verbania al confine: solo tante parole. Niente fatti. Infatti sono rimaste lettera morta le promesse fatte dal ministro Graziano Del Rio dopo l’ultima tragedia nella quale era rimasto vittima il motociclista ticinese Roberto Rigamonti, di Vacallo, schiacciato da una frana fra Cannero e Cannobio, lo scorso 18 marzo. La sua morte aveva suscitato non solo l’unanime cordoglio, ma anche la rabbia del sindaco di Cannobio, Giandomenico Albertella, che aveva dichiarato di «vergognarsi di dover rappresentare come autorità locale, il Governo italiano». E ora, dopo mesi in cui niente s’è mosso, sollecita ancora Roma, la Regione e l’ANAS a intervenire al più presto…

