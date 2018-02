"Scelta saggia dell'UDC"

Riguardo al Centro per richiedenti asilo di Losone, "il gruppo UDC in Consiglio comunale ha deciso, insieme agli altri partiti, di dare la parola al popolo".

di Maurizio Valsesia

«I due municipali UDC e il gruppo UDC in Consiglio comunale hanno deciso, insieme agli altri partiti, di dare la parola al popolo. A me sembra una scelta molto saggia. Non certo un cambio di rotta della politica UDC. Anzi!». È sorpreso Marco Chiesa, consigliere al Nazionale per l’UDC, quando gli chiediamo se è vero che a Losone nel partito c’è chi vorrebbe una battaglia dura, che andava combattuta subito esprimendo un “no” secco alla riapertura del centro temporaneo per richiedenti d’asilo all’ex caserma, come chiesto dalla Confederazione.

Ricordiamo che la Segreteria di Stato per la migrazione (Sem) ha bisogno di spazi da marzo del 2019 fino al 2022 quando sarà pronto il Centro federale d’asilo (Cfa) definitivo previsto tra Balerna e Novazzano. Perché abbiamo interpellato Marco Chiesa su una questione che a Losone trova pressoché tutti favorevoli (compreso il neonato comitato che farà campagna per il “no”): dare voce al popolo? Perché nelle scorse ore a diverse mail (non si sa se per errore o meno) è arrivato il testo di un cittadino losonese, Flavio Lafranchi, che ha scritto nientemeno che al presidente nazionale UDC Albert Roesti, lamentando, ci ha confermato lo stesso Lafranchi «che a Losone su 8 consiglieri comunali, solo uno è contrario a concedere una parte dell’ex caserma alla Confederazione per ricollocare un centro d’accoglienza provvisorio».