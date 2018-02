Scoperto sito vecchio di 5mila anni

Rinvenute dall'archeologo locarnese Riccardo Carazzetti in Val Vigezzo 4 stele antropomorfe, realizzate da una civiltà antecedente i Celti e forse usate per dei riti.

Le pietre parlano, anche seminascoste in un bosco marginale, lontano dai centri abitati. Quelle quattro grosse stele antropomorfe e altri frammenti di lastre sono lì da 3000 anni a. C., mute testimoni di uno spaccato delle civiltà preistoriche, anteriori a quella dei Celti. La scoperta è recente e si aggiunge alle altre del genere, che sono avvenute negli ultimi decenni nelle valli dell’Ossola e che hanno permesso di riscrivere la storia dell’antropizzazione del territorio.

L’autore dell’importante ritrovamento è un archeologo svizzero-ticinese, Riccardo Carazzetti, da poco in pensione, dopo che è stato a lungo responsabile dell’ufficio culturale del Comune di Locarno. Laureatosi negli anni Settanta all’università di Ginevra, ha alle spalle una proficua esperienza nella realizzazione di diverse campagne di scavi neolitici in Vallese e all'estero.

«La genesi del ritrovamento di questo sito - racconta Carazzetti - è curiosa poiché la prima osservazione l’ho fatta casualmente durante i viaggi che effettuavo da studente per andare a Ginevra, sul treno della Centovallina-Vigezzina, che collega Locarno a Domodossola. Più recentemente ho ripreso l’indagine, identificando esattamente la località grazie al cellulare. Quindi ho compiuto un sopralluogo a piedi fotografando e cartografando i ritrovamenti. Naturalmente ho informato subito la Soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte, che mi ha proposto di presentare una relazione in un convegno per esperti, tenuto a Milano».

Superfluo rilevare l’interesse emerso dalla nuova scoperta, arricchita da diversi importanti particolari, fra cui la conservazione dei reperti assicurata da parecchi decenni da parte del proprietario del terreno anche se non ne aveva compreso il valore storico. «Ha dimostrato comunque una sorta di sacralità, riservata e rispettosa. di cui gli siamo grati e che riteniamo di dover rispettare».

Quindi nessuna informazione sulla localizzazione del sito. Riccardo Carazzetti non intende svelarne l’ubicazione precisa: operazione che semmai spetterà alla Soprintendenza di Torino. Per questo si limita a rilevare che il sito si trova in valle Vigezzo e che permette di stabilire un legame tipologico con altri allineamenti di stele e di Menhir presenti nell’Ossola, nonché - come è emerso da analoghe ricerche - nel Vallese (necropoli di Sion, Petit-Chasseur) e in valle d’Aosta (necropoli di Sain-Martin-de Corléans). Inoltre sono ipotizzabili delle attinenze anche con gli insediamenti di archeologia rupestre dell’area vigezzina. Le pietre sono ancorate al terreno in un piccolo spiazzo presso alcune baite, circondate dal bosco. Un luogo isolato e poco battuto. Quindi sufficientemente mimetizzate. Ovviamente sono state realizzate 5000 anni fa in un contesto abitato stabilmente nel quale avevano una precisa funzione.

Ulteriori indagini permetteranno di approfondire il ritrovamento. Una relazione scientifica sarà pubblicata sui Quaderni della Soprintendenza, mentre la valenza storica troverà spazio nelle pagine di “Verbanus”, la rivista che viene pubblicata da oltre trent’anni a cura dell’Associazione dei Verbanisti: Riccardo Carazzetti è il presidente della Sezione della Svizzera italiana.​

(t.v.)